Confira os locais com interdições no trânsito neste fim de semana em Campo Grande

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), divulgou, na sexta-feira (13), a lista de ruas interditadas devido a eventos esportivos, culturais, políticos, religiosos e programados para o fim de semana. Ao todo, oito regiões da cidade terão trechos de vias bloqueadas até o próximo domingo (15).

A medida visa garantir a segurança e a organização das atividades que acontecerão em diferentes pontos da Capital. A Agetran reforçou, em nota, a necessidade de motoristas e pedestres redobrarem a atenção ao planejado suas rotas durante esse período de interlocução.

A Agetran solicita ainda que os motoristas busquem alternativas de trajeto para evitar congestionamentos nas áreas afetadas, enquanto os pedestres devem ficar atentos às sinalizações e orientações nos locais das interdições.

Interdições programadas para o fim de semana:

Sábado (14)

– Obra de recapeamento – 5h às 14h

Rua 15 de Novembro (meia-pista entre as ruas Bahia e Ricardo Brandão; interdição total da Rua Bahia à Rua 7 de Setembro)

– Evento – 9h às 16h

Rua Dona Carlota (entre as ruas Anhanguera e Nove de Julho

Evento 20h

Rua Iporã (entre a Avenida Estados Unidos e Avenida Dona Otília Barbosa)

– Domingo

Evento 20h

Rua Iporã (entre a Avenida Estados Unidos e Avenida Dona Otília Barbosa

– Evento 17h

Rua Iporã (entre a Avenida Estados Unidos e Avenida Dona Otília Barbosa)

– Evento- 13h às 17h

Rua Planaltina (nº 959, entre as ruas Acreúna e Cel. Adauto Barbosa)

– Evento 10h às 18h

Rua do Violino (próximo à Avenida José Nogueira Vieira)

