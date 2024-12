Meteorologia prevê fim de semana chuvoso em MS

Se você estava contando com um fim de semana ensolarado, pode mudar os planos! O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê muita chuva neste sábado (14), com instabilidade climática na maioria das cidades de Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande, a madrugada já começou com chuva intensa, iniciada por volta das 3h. Segundo o Inmet, o dia seguirá com pancadas de chuva e trovoadas em diversos momentos. A temperatura deve oscilar entre 20°C e 27°C, mantendo o clima fresco e úmido.

Na região pantaneira, Corumbá também deve enfrentar pancadas de chuva ao longo do dia, mas com temperaturas mais elevadas. A mínima prevista é de 23°C, e a máxima pode atingir 34°C. O mesmo cenário é esperado para Três Lagoas, no leste do Estado, onde o calor e as chuvas prometem marcar o sábado.

Já em Ponta Porã, na região sul, o clima será mais ameno. A previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 26°C, com chuvas isoladas e possibilidade de trovoadas.

No norte do Estado, em Coxim, a temperatura será mais alta, variando entre 23°C e 33°C. Apesar do calor, o tempo também será instável, com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia. A recomendação para os moradores é redobrar a atenção nas estradas e nas áreas de risco, como regiões propensas a alagamentos.

Com informações do Inmet

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram