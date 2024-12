Dezembro Verde: CCZ realiza campanhas de conscientização e serviços neste sábado

Neste sábado (14), o Centro de Controle de Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde, realiza campanhas de conscientização devido aos casos de abandono e maus-tratos aos animais em Campo Grande.

O Dezembro Verde acontece no Shopping Bosque dos Ipês, neste sábado (14), das 14h às 17h, e contará com diversas atividades voltadas para a conscientização sobre o abandono de animais e a promoção da adoção.

Os crimes de abandono e maus-tratos a animais caíram em 2024 em comparação com 2023, ainda assim, o número é alto. Levantamento da CCZ (coordenadoria de controle de zoonoses) mostra que foram registradas de janeiro a novembro deste ano, 170 denúncias de animais abandonados em residências em Campo Grande, queda de 40% em relação ao ano passado (281 casos), e os registros de maus-tratos chegam a 776 (951), redução de 18%.

Vai ser um dia para alertar as pessoas sobre o crime de abandono, a reponsabilidade que precisa ter com os animais e teremos também adoção de cães e gatos para quem quiser”, destaca Cláudia Macedo, coordenadora do CCZ, um dos realizadores do evento, realizado junto com a Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal do Governo do Estado e o Shopping Bosque dos Ipês.

No Brasil, o abandono de animais é crime desde 1998, de acordo com a Lei federal 9.605/98, com detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa, a pena é aumentada de um sexto a um terço se o animal morrer. Em 2020, com a aprovação da Lei Federal 14.064/20, as penas foram aumentadas para quem comete o crime de maus-tratos, com reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda, quando se tratar de cão ou gato.

Serviços

O que o CCZ vai oferecer no sábado:

Coleta de sangue para diagnóstico da Leishmaniose Visceral Canina.

Vacinação contra a raiva para cães e gatos.

Acolhimento de denúncias.

Orientações sobre animais peçonhentos.

Cadastro para castração. Necessário comprovar renda de até 3 salários-mínimos (Não é necessário trazer o pet para o cadastro).

Agenda

Local: Shopping Bosque dos Ipês, neste sábado (14), das 14h às 17h.

Além dos serviços do CCZ, o evento terá outras atrações como o desfile de animais que foram vítimas de abandono, vermifugação de graça e sorteio de brindes.

Com informaçõesa da Prefeitura