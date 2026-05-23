Confira os bloqueios no trânsito em quatro regiões da Capital neste domingo

Os motoristas e pedestres devem ficar atentos à sinalização provisória e às orientações dos agentes de trânsito, além de utilizarem as rotas alternativas indicadas

Neste domingo (24), a Agência Municipal de Transporte e Trânsito informa as interdições programadas em diferentes regiões de Campo Grande. As alterações no tráfego serão realizadas para garantir a segurança viária durante eventos beneficentes, religiosos e comunitários promovidos na Capital.

Os motoristas devem ficar atentos à sinalização provisória e às orientações dos agentes de trânsito, além de utilizarem as rotas alternativas indicadas para evitar transtornos e garantir maior fluidez no tráfego.

Interdições

Entre as interdições previstas está o bloqueio da Rua Quintino Bocaiúva, entre as ruas Bom Pastor e São Lino, das 8h às 23h59, para a realização do evento beneficente “Black Na Rua”. A rota alternativa indicada será pela Rua São Félix.

Também no domingo, das 7h às 10h, haverá interdição na Avenida José Pereira, nº 107, entre as ruas José Ribas e Dalila Siqueira, para a realização de um evento religioso. Como opção de desvio, os condutores poderão utilizar as ruas José Ribas e Dalila Siqueira.

Já no período da tarde, das 15h às 23h59, a Avenida Marinha ficará interditada entre as ruas do Porto e Península, durante o evento “Paquera no Bairro”. A rota alternativa será pelas próprias ruas do Porto e Península.

Outra interdição ocorrerá das 16h às 23h na Rua Anselmo Selingardi, nº 1181, entre as ruas Domingos Belentani e Manoel Marcelino Rodrigues, para o evento “Paquera na Comunidade”. Neste caso, os motoristas poderão utilizar como desvio a Rua Maria Del Horno Samper e a Rua Valter Pereira do Valê.

A Agetran reforça a importância de atenção redobrada por parte dos condutores durante o período das interdições para garantir a segurança e a fluidez do trânsito.