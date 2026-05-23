Licitação da Lotesul será retomada na segunda-feira após fase de recursos

Sessão ocorre de forma eletrônica no portal de compras do Governo do Estado

Licitação da plataforma tecnológica da Lotesul será retomada na próxima segunda-feira (25), às 8h30, em nova sessão eletrônica pelo portal de compras do Governo de Mato Grosso do Sul. O processo havia sido suspenso após a fase de recursos administrativos e agora entra em etapa decisiva para definição do contrato.

O certame prevê a contratação da empresa responsável pela implantação e operação da plataforma que irá gerenciar as atividades lotéricas do Estado. O sistema deve controlar pagamentos, movimentação financeira dos operadores e o fluxo de arrecadação da loteria estadual. O contrato também inclui manutenção, atualizações e a entrega do código-fonte ao término da vigência.

Como já noticiado anteriormente pelo O Estado, o consórcio formado pela Dodmax Tecnologia S/A, de Campo Grande, e pelas empresas paranaenses Pay Brokers IP Instituição de Pagamentos Ltda e Paybrokers Loterias Ltda foi declarado vencedor provisório após aprovação na PoC (Prova de Conceito), etapa técnica da licitação.

A Dodmax foi criada em 2024 e atua no desenvolvimento de sistemas de informática. O empresário Mauro Luiz Barbosa Dodero, ligado ao setor pecuário e integrante da diretoria da Acrissul, está entre os responsáveis pela empresa sul-mato-grossense.

Já a Pay Brokers IP, sediada em Curitiba, atua no setor de meios de pagamento e apostas online. A empresa integra o grupo responsável pela loteria estadual do Paraná e mantém parceria comercial com plataformas de apostas esportivas e jogos online.

A companhia ganhou repercussão nacional após ser citada na Operação Integration, investigação conduzida pela Polícia Civil de Pernambuco em 2024 sobre movimentações financeiras ligadas ao mercado de apostas. Na ocasião, a empresa informou que colaborava com as autoridades e atuava dentro das normas legais.

O consórcio liderado pela Dodmax superou outras três concorrentes na etapa técnica da licitação. Apesar disso, apresentou a proposta financeira menos vantajosa ao governo entre as empresas que participaram da disputa.

Segundo os documentos do pregão, o grupo ficará com 69% da arrecadação da plataforma da Lotesul. A estimativa de receita anual do contrato supera R$ 51,4 milhões, enquanto o percentual destinado ao Estado corresponde a 31% da arrecadação prevista.

A LottoPro Jogos de Apostas e Gestão de Lotéricas Ltda chegou a apresentar a proposta de maior repasse ao governo, superior a 43%, mas foi desclassificada por não atender exigências técnicas relacionadas ao chamado “cofre eletrônico”, sistema auditável de registro das operações.

Outra concorrente eliminada foi a Prohards Comércio, Desenvolvimento e Serviços em Tecnologia da Informação Ltda, que também atua na loteria do Paraná. A Idea Maker Meios de Pagamento e Consultoria Ltda igualmente não obteve aprovação na Prova de Conceito.

O processo foi interrompido no último dia 13, após LottoPro e Prohards informarem que apresentariam recursos administrativos contra o resultado da etapa técnica. Com a retomada da sessão, o governo deve avançar para a definição final da contratação da plataforma.

A reportagem tentou contato com todas as empresas envolvidas na licitação, mas até o fechamento da matéria não houve retorno.