Dois homens são presos em Campo Grande após furtarem R$ 2 mil em calçados e trocarem por crack

Dois homens, de 20 e 33 anos, foram presos nesse domingo (29) em Campo Grande, após furtarem R$ 2 mil em calçados de uma loja na região central. O crime aconteceu quando os suspeitos quebraram a vitrine do estabelecimento e roubaram quatro tênis e cinco chinelos.

O proprietário da loja percebeu o furto pelas câmeras de segurança e acionou a Polícia Militar. A partir das imagens, os policiais conseguiram identificar as características dos suspeitos e realizaram rondas pela região. Um dos envolvidos foi localizado nas proximidades da antiga rodoviária, enquanto o outro foi encontrado no cruzamento da Rua 14 de Julho com a Avenida Afonso Pena.

Ao serem questionados, os homens informaram que haviam trocado os calçados por pedras de crack em uma boca de fumo, mas os policiais não conseguiram localizar o ponto de troca. Ambos foram presos em flagrante e encaminhados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como furto qualificado.

