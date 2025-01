Sábado em Mato Grosso do Sul terá sol, calor intenso e pancadas de chuva isoladas

O sábado (11) em Mato Grosso do Sul será marcado por altas temperaturas e predomínio de sol, mas com possibilidade de pancadas de chuva em diversas regiões do Estado. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o clima variará entre tempo firme e seco em algumas áreas e chuvas localizadas em outras.

Em Campo Grande, os termômetros deverão registrar mínima de 24°C e máxima de 35°C, valores também esperados para Três Lagoas e Ponta Porã, onde as mínimas serão de 25°C. Em outras cidades, como Corumbá, Coxim e Camapuã, as temperaturas oscilarão entre 27°C e 33°C, 24°C e 33°C, e 23°C e 33°C, respectivamente.

Porto Murtinho, localizada na região de fronteira, deve ser o município mais quente do Estado, com máxima prevista de 40°C e mínima de 25°C. Em Aquidauana, as temperaturas vão variar entre 26°C e 38°C, enquanto Dourados terá mínima de 22°C e máxima de 37°C.

Apesar do calor predominante, os moradores devem ficar atentos à possibilidade de pancadas de chuva, que poderão ocorrer de forma isolada em diferentes regiões. Esse padrão de clima é característico do verão, marcado por dias de muito calor e variações rápidas no tempo.

Com informações do Cemtec

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram