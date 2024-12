Confira como ficam os horários de atendimentos e serviços da Universidade nas férias letivas

As férias letivas já começaram e as comunidades interna e externa devem ficar atentas aos horários e datas dos atendimentos realizados pela Universidade neste período. Alguns serviços foram suspensos ou funcionam em horários especiais na Cidade Universitária e nos câmpus.

A Biblioteca Central terá horários reduzidos a partir desta segunda-feira, 23, das 7h às 17h. Nos dias 24 e 31, o funcionamento será das 7h às 13h e, nos dias 25 e 28 de dezembro, 1º e 4 de janeiro, não haverá expediente. A partir de 6 de janeiro, o atendimento será de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 22h. O horário normal retorna no dia 4 de fevereiro.

Os atendimentos das bibliotecas dos câmpus também serão reduzidos ou suspensos. No Câmpus de Nova Andradina, haverá apenas recesso de ano novo, com o retorno do funcionamento em 6 de janeiro das 9h às 12h e das 13h às 18h. Também no dia 6 de janeiro, retornarão as bibliotecas dos Câmpus de Aquidauana (CPaq), Paranaíba (CPar), Chapadão do Sul (CPCS) e de Coxim (CPCX). No CPaq e CPar, os atendimentos serão das 7h às 11h e das 13h às 17h; no CPCS, o funcionamento será das 7h30 às 11h e das 13h às 17h; e no CPCX, das 13h30 às 17h30 e das 19h às 23h.

Já no Câmpus do Pantanal, não haverá funcionamento em janeiro para manutenção do acervo e as atividades retornam em fevereiro. No Câmpus de Naviraí, os serviços retornam em 20 de janeiro, das 7h às 11h e das 13h às 17h. No Câmpus de Ponta Porã, até o dia 7 de março, o funcionamento será das 8h às 12h e das 13h às 17h. Já no Câmpus de Três Lagoas, o horário será das 7h às 21h45, sem intervalos.

Os Restaurantes Universitários encerram o funcionamento na Cidade Universitária e nos câmpus durante as férias e retornam em 3 de fevereiro. Já as cantinas da Universidade permanecerão fechadas até 3 de janeiro e retornam no dia 6. Os Espaços Conviva, locais que possuem cozinha e espaço para descanso voltado para os servidores da Instituição, funcionarão normalmente durante esse período.

O Capi Shuttle, ônibus circular interno da Cidade Universitária, terá a circulação interrompida e retorna com a volta às aulas.

Em relação aos atendimentos de saúde, a Farmácia Escola não realizará atendimento nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro. A partir do dia 2, os atendimentos serão realizados no período normal.

O Serviço Escola de Psicologia funcionará de forma remota nos recessos de Natal e Ano Novo. O expediente administrativo presencial retorna no dia 6 de janeiro.

Até o dia 3 de janeiro, os atendimentos da Clínica Escola Integrada serão das 7h às 12h, com exceção dos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro, quando o espaço estará fechado. As atividades em horário regular tanto da Clínica Escola Integrada, quanto do Hospital Veterinário retornam em 6 de janeiro. A Clínica Odontológica suspende os atendimentos até o início das aulas em 2025.

Na Academia Escola, todas atividades foram interrompidas e retornam em fevereiro, com a abertura de vagas para musculação e pilates. O Complexo Aquático ficará fechada até 5 de janeiro e a abertura será apenas para os agendamentos internos. O Ginásio Moreninho estará aberto a partir do dia 3 de janeiro, das 7h às 11h e das 13h às 22h. Já as quadras esportivas abrem a partir do dia 5, das 13h às 17h e das 18h às 22h, com a possibilidade de uso sem agendamento, por ordem de chegada dos usuários.

