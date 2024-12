Natal nos bairros vai para a região do Imbirussu nesta segunda-feira

A caravana do “Natal nos Bairros”, promovido pela Prefeitura de Campo Grande, chega ao Jardim Aeroporto nesta segunda-feira (23). A magia do Natal e uma programação repleta de atividades contemplam as famílias da região urbana do Imbirussu, a partir das 17 horas, com evento realizado no Cras Albino Coimbra, na Rua Rio Galheiro, nº 470.

Neste ano, o projeto já passou pelo Parque Tarsila do Amaral, no Bairro Vida Nova, região do Segredo; pelo Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas, região do Bandeira; pela Comunidade da Homex, na região urbana do Anhanduizinho, Cras Noroeste, região Prosa e no Lagoa, com festa no Caiobá.

A programação gratuita do Natal nos Bairros oferece diversas atrações, como brinquedos infláveis, pintura facial, distribuição de pipoca, sorteio de brindes e muita animação com a chegada do Papai Noel, que vem acompanhado pela banda musical no ônibus do City Tour.

Com uma atmosfera encantadora, a caravana do Natal nos Bairros transforma cada local em um cenário natalino, reforçando o espírito de celebração e proporcionando às famílias momentos inesquecíveis de união e alegria.

Programação:

23 de dezembro, segunda-feira: O encerramento da programação será na região do Imbirussu, no CRAS Albino Coimbra, localizado na Rua Rio Galheiro, 470 – Aeroporto.