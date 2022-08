Confira as mudanças no agendamento do Bioparque Pantanal

O Bioparque Pantanal informou que a partir desta segunda-feira (29) que oferece duas novas forma de visitas ao público em geral. É possível realizar o agendamento antecipado pelo site e visitas sem agendamento, por ordem de chegada e com vagas limitadas por dia.

Para segundas, quartas e sábados serão 500 vagas. Já nas terças, quintas e sextas são 1.000 vagas disponibilizadas. Nas segundas e quartas as senhas serão entregues às 9h30m da manhã e 15h no período vespertino. Nas terças, quintas e sextas as senhas serão entregues às 8 horas da manhã e às 13h30m no período da tarde. No sábado as senhas começam a ser entregues a partir das 8 horas da manhã.

Parar garantir a entrada o interessado precisa pegar uma senha, que será entregue por ordem de chegada. O agendamento para escolas ainda é feito por meio do site, todo dia 16 de cada mês. Para outros públicos, o agendamento será feito toda segunda-feira (29) às 8 horas:

Dia 29/08 será liberada vagas para preenchimento dos dias: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09 e 10 de setembro;

Dia 05/09 será liberado vagas para preenchimento dos dias: 12, 13, 14, 15, 16 e 17 de setembro;

Dia 12/09 serão liberadas vagas para preenchimento dos dias: 19, 20, 21, 22, 23 e 24 de setembro;

Dia 19/09 serão liberadas vagas para preenchimento dos dias: 26, 27, 28, 29, 30 de setembro e 1º de outubro;

O parque lembra que o cadastro de grupos deverá ser preenchido em até 24 horas, exceto para Escolas, que tem até 72 horas, sendo a reserva cancelada. após esse período. Para mais informações a população pode entrar em contato por meio do telefone (67)99217-8189.

Leia mais: VÍDEO: Procurando Nemo? Peixes-palhaço chegam ao Bioparque Pantanal