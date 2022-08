Mostra de Cinema Brasileiro exibe no dia 31 o filme “Doce Amianto”

Será realizada na quarta-feira (31), às 19h, a Mostra de Cinema Brasileiro Contemporâneo, com a exibição do filme “Doce Amianto” (2013), de Uirá dos Reis e Guto Parente. A classificação indicativa é de 16 anos e será aberto e gratuito para o público.

O evento é feito na Sala de Cinema do MIS (Museu da Imagem e Som) e é uma parceria com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e com o curso de Audiovisual da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

Após a exibição do filme será realizado um debate mediado pelos professores Julio Bezerra e Vitor Zan do curso de Audiovisual da UFMS. A intenção é propor uma análise técnica da obra dentro de uma linguagem acessível para a sociedade.

Fiel à sua missão de preservar e educar para o futuro, o MIS segue oferecendo à comunidade uma programação diversificada que compreende palestras, oficinas, cursos, seminários, mostras de cinema e exposições.

O curso de audiovisual da UFMS investe em projetos de extensão, no sentido de beneficiar a formação cinematográfica dos acadêmicos e despertar o interesse de pessoas de fora da universidade para o curso. De acordo com o professor Julio Bezerra, a parceria do MIS com a Mostra de Cinema Brasileiro Contemporâneo iniciou a partir de um incômodo. “Os nossos alunos não têm contato com o que de melhor o nosso cinema tem feito hoje. Os filmes não chegam por aqui. E, na minha opinião, é da maior importância que eles tenham esse acesso ao que é contemporâneo a eles”.

Para a coordenadora do MIS, Marinete Pinheiro, a Mostra de Cinema Brasileiro Contemporâneo é uma iniciativa que permite a formação de público local para o cinema nacional. “Acessar o cinema que está sendo produzido no Brasil, no momento, é uma necessidade para a construção fílmica local e um processo fundamental para os estudantes”, destacou.

O filme

Depois de ser abandonada pelo homem que ama, Amianto (Deynne Augusto) isola-se em um mundo de fantasia e delírios. Sua única amiga é Blanche (Uirá dos Reis), uma garota morta que a protege do além. Misturando ingenuidade e melancolia, Amianto tenta se reconectar com o mundo real.

Serviço

O Museu da Imagem e Som de MS (MIS -MS) fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar. Mais informações podem ser obtidas no telefone 3316-9178.