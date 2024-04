Transporte coletivo em Corumbá será gratuito no dia do concurso público da cidade

O transporte coletivo municipal terá gratuidade a todos no domingo(21), dia que será realizado o concurso público municipal da cidade. O objetivo é tornar mais aces´sivel o acesso das pessoas ao local de realização das provas do certame.

Essa ação foi realizada pela pela Prefeitura de Corumbá por meio de solcitação através da Agência Municipal de Trânsito e Transporte (AGETRAT). Também foi solicitado o reforce a frota de ônibus que circula no domingo, principalmente no horário de início das provas.

O concurso

Ao todo são mais de 13 mil inscritos no certame, os portões serão abertos às 7 horas e fechados às 8h. À tarde, os locais de prova serão abertos às 13 horas e fechados às 14h.

Para conferir o ensalamento, basta consultar o Diário Oficial da cidade.

