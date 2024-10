Confira as interdições neste sábado no trânsito de Campo Grande

Neste fim de semana, haverá interdições no trânsito de Campo Grande e a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa que haverá interdições em diversas vias e recomenda cuidado.

Os condutores e pedestres devem redobrar a atenção nas áreas afetadas e planejem rotas alternativas para evitar transtornos.

Confira as interdições no trânsito da Capital:

Dia 05 de Outubro

Evento: Evento Político

Local: Av. Cônsul Assaf Trad, Av. Zulmira Borba, Av. Candido Garcia Lima, Av. Lino Vilacha, Rua Francisco Pereira Coutinho, Rua Santo Augusto, Rua Ana Pimentel

Horário: 09h30 às 12h

Evento Social Infantil

Local: Rua Arthur Jorge entre a Rua Marechal Cândido Mariano e a Rua Dom Aquino

Horário: 08h às 12h

Evento Social Infantil

Local: Rua Malke Denhe entre a Rua Açaí e a Rua Amabile Tanache Capi

Horário: 13h às 17h

Evento Social Infantil

Local: Rua Marquês de Leão entre a Av. Lucas Evangelista Leite e a Rua Arapiranga

Horário: 15h às 18h

Evento Social Infantil

Local: Rua Frei Henrique de Coimbra entre a Rua Aparecida e a Rua Trindade

Horário: 14h às 18h30

Evento: Evento Político

Local: Rua Professor Henrique Cirilo Correia, Rua São Nicolau, Rua Antônio Morais Ribeiro, Av. Tamandaré, Rua Cotegipe, Rua Alfredo Nobre e a Rua Oscar Ferreira Bugre.

Dia 06 de Outubro

Evento: Exposição Comunitária

Local: Rua Barbacena entre a Rua Piraputanga e a Rua Indianápolis

Horário: 06h às 13h

Evento: Evento Político

Local: Rua Água Clara entre Av. Da Capital e Rua Dezenove de Abril

Horário: 16h às 22h

