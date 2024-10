Campo Grande e outros 27 municípios de MS decretam Lei Seca durante as eleições 2024

De última hora foi decretada pela Justiça Eleitoral, a conhecida ‘Lei Seca’ em Campo Grande, durante o dia das eleições 2024. Nesse período fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes e demais estabelecimentos comercias.

A decisão foi tomada na noite da última sexta-feira(4), depois do fechamento do jornal. A Lei tem vigência a partir das 03h do domingo(06) e vai até às 17h do mesmo dia em Campo Grande.

Há uma exceção para os restaurantes no horário de almoço das 11h30 às 14h30, quando será permitida a comercialização desses itens.

Outras 27 cidades que tiverem Lei Seca decretada também foramconfirmadas pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul)

Confiras cidades:

Água Clara, Alvorada do Sul, Angélica, Aquidauana, Anastácio, Batayporã, Bela Vista, Brasilândia, Coxim, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Japorã, Maracaju, Mundo Novo, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Terenos, Rio Brilhante e São Gabriel do Oeste.

Vale destacar que em cada região ou zona eleitoral, o horário pode ser diferente, por isso, é importante que consulte a decisão detalhadamente em seu município.

O drecreto ou não da Lei, ficou a cargo dos juízes de cada zona eleitoral.

Horário em algumas zonas eleitorais

41ª Zona Eleitoral – Brasilândia e Santa Rita do Pardo, o horário vai da 00:00 até às 16h de domingo(6).

11ª Zona Eleitoral – Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul – 23h do sábado (3) até às 20h de domingo(06)

22ª Zona Eleitoral – Jardim e Guia Lopes da Laguna – 23h de sábado(3) até às 20h de domingo(06).