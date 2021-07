Confira a escala médica de plantão nas UPAs e CRSs

A prefeitura por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) divulgou nesta segunda-feira (26), a escala médica de plantão das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), e CRSs (Centros Regionais de Saúde).

Conforme a escala médica publicada, no período da manhã 45 clínicos estão em atendimento em 10 pontos da Capital. Neste mesmo período o atendimento pediátrico será apenas na UPA Coronel Antonino, Vila Almeida e Universitário.

Já no período noturno, sete terão atendimento infantil.

Acompanhe também como fica o cronograma para clínico geral no período da noite entre as 10 unidades de saúde.

A secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite de Melo, disse ao GLOBO que a pasta deve fechar na próxima segunda-feira os novos indicadores dos cálculos que decidem a distribuição de vacinas contra a Covid-19 para os estados.

“Fecharemos os indicadores na segunda-feira juntamente com o Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), visto que a gestão é Tripartite”, disse Melo.

A secretária se reuniu neste sábado (24) com técnicos e com o ministro Marcelo Queiroga para rediscutir o modelo de distribuição de vacinas, que atualmente é feito pela distribuição populacional.

Na reunião, Melo apresentou as demandas e questionamentos dos estados e municípios, além da perspectiva de doses dos próximos dois meses e o que já foi enviado para os estados.

“Como já aplicamos em todos os grupos prioritários do Programa Nacional de Imunização (PNI) será o momento de repensarmos a estratégia, principalmente com o maior aporte de doses que virão”, disse, completando: “Também rediscutiremos, juntamente com o Departamento de Logística, a distribuição das vacinas, desde a chegada ao aeroporto, processos de segurança, despacho aos estados após a pauta confeccionada”.