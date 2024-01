Aulas de Yoga serão oferecidas gratuitamente pela UFMS em Campo Grande

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu as inscrições para aulas de yoga gratuitas na cidade Universitária em Campo Grande.

As aulas acontecem todo segundo sábado do mês entre fevereiro a junho às 8h da manhã. Para realizar as inscrições, basta preencher este formulário.

Também haverá aulas semanais do projeto todas as segundas-feiras, das 17h às 18h. Contudo, para participar, é necessário comparecer às aulas dos dias 10 de fevereiro e 9 de março e realizar a inscrição presencialmente. As aulas semanais iniciarão em 19 de fevereiro.

