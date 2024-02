Orquestra Fraternidade sem Fronteiras oferece aulas gratuitas de música para crianças

A Organização Humanitária Fraternidade sem Fronteiras (FSF) está com inscrições abertas para o projeto “Orquestra Fraternidade sem Fronteiras”, que oferece aulas gratuitas de música em quatro polos em Campo Grande – MS. O projeto visa beneficiar crianças e jovens de oito a 15 anos em situação de vulnerabilidade social, proporcionando a oportunidade de aprendizado de instrumentos musicais e contribuindo para a formação cultural e artística.

Ao todo, são disponibilizadas 92 vagas, distribuídas entre os polos nos bairros Inápolis, Danúbio Azul, Itamaracá e Aero Rancho. O cadastramento social, contendo informações sobre o contexto familiar da criança, é utilizado para preencher as vagas, priorizando aquelas que mais necessitam do auxílio.

O coordenador do projeto, Leonardo Camy, destaca que o objetivo principal é envolver as crianças no contexto da cultura e arte, inserindo-as na missão da fraternidade para que possam contribuir para um mundo mais justo e solidário.

Os participantes têm a oportunidade de aprender e tocar oito tipos de instrumentos musicais: violino, viola clássica, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta, clarinete, trompete e saxofone. Atualmente, o projeto conta com 45 integrantes, e a intenção é ampliar esse número com as novas inscrições.

As inscrições para os polos acontecerão nas seguintes datas e locais:

– Polo Inápolis: 7 e 8 de fevereiro, das 9h às 11h e das 14h às 17h, na Rua Paraibana, 111, bairro Inápolis.

– Polo Danúbio Azul: 15 e 16 de fevereiro, das 9h às 11h e das 14h às 17h, no Centro Espírita Amizade, Rua Wagner Jorge Borttoto Garcia, 1705, bairro Danúbio Azul.

– Polo Itamaracá: 20 e 21 de fevereiro, das 9h às 11h e das 14h às 17h, no Centro Espírita Dona Branca Mendonça, Rua Maçaramduba, s/n, Jardim Itamaracá.

– Polo Aero Rancho: 22 e 23 de fevereiro, das 9h às 11h e das 14h às 16h, na Rua Independente, 426, bairro Aero Rancho.

Para mais informações, entre em contato através do telefone: 4003-5538.

Projeto

A Orquestra Fraternidade sem Fronteiras atua em diversos polos de Campo Grande, oferecendo aulas gratuitas de música com instrumentos de corda e sopro. À medida que os alunos progridem, têm a oportunidade de integrar a orquestra e participar de apresentações. O projeto também realiza uma campanha contínua para arrecadação de novos instrumentos, aceitando doações de violinos, violas, violoncelos, contrabaixos, clarinetes e flautas. As doações podem ser feitas na sede da FSF, localizada na Rua Praia da Pituba, 53, Jardim Autonomista, Campo Grande – MS, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h (horário de Brasília). Doações financeiras também são bem-vindas e podem ser feitas através do link: https://fraternidadesemfronteiras.colabore.org/doeorquestra

Com informações da Assessoria

