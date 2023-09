Compra compulsiva pode virar doença

[Texto: Bruna Marques, Caderno Viver Bem]

Transtorno chamado ‘oniomania’ é tentativa de preencher faltas e vazios

Aniomania , também conhecida como síndrome de compra compulsiva, é um transtorno psicológico e está relacionado a outras condições, como transtornos de ansiedade, de humor e transtorno obsessivo-compulsivo.

Conforme explica Mônica Wanderley, professora do curso de psicologia da Uniderp, as pessoas que consomem compulsivamente buscam preencher faltas e vazios. “O desejo irresistível e repetitivo de comprar itens, mesmo sem necessidade, causa consequências negativas no campo financeiro, emocional e social. O comportamento descontrolado, na maioria das vezes, resulta no acúmulo excessivo de bens materiais”, explica a psicóloga.

É comum que indivíduos que sofrem de oniomania tenham a sensação de alívio ou prazer ao realizar uma compra. No entanto, esse sentimento vem seguido de culpa, remorso e ansiedade.

Comportamentos compulsivos também são reflexos de uma sociedade cada vez mais acelerada que age por impulso, buscando, por vezes, compensar ausências de tempo e convívio com a aquisição exagerada de produtos disponíveis facilmente num clique, sem nem precisar sair de casa.

Identificar se uma pessoa está com oniomania não é algo simples, já que a oniomania opera dentro do aspecto psíquico. Geralmente, quem enfrenta não reconhece a doença e quem está à volta não se sente confortável para sinalizar que é hora de procurar ajuda.

A psicóloga defende que a ajuda profissional é um caminho para, além de evitar as compras por compulsão, é importante para o diagnóstico, para verificar um transtorno de ansiedade. Como tal, o tratamento mais indicado é com profissionais que possam encontrar a raiz do problema.

Algumas abordagens psicoterápicas e suas técnicas podem moderar o comportamento compulsivo. Em alguns casos, medicamentos podem ser descritos pelo médico que acompanha o caso, para tratar sintomas relacionados, como ansiedade e depressão.