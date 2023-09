Cássio e Werverton se destacam no empate em Itaquera

Primeiro foi Wéverton, na etapa inicial, bloqueando um chute cara a cara de Maycon. Depois, nos minutos finais do segundo tempo, Cássio defendeu um arremate de Breno Lopes, quase na pequena área.

Com as grandes atuações dos dois goleiros, o clássico deste domingo (3) entre Corinthians e Palmeiras na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, terminou empatado sem gols.

Foi uma partida de poucas chances, embora o time alviverde tenha passado mais tempo atacando o time rival. Cada uma das duas equipes, porém, teve uma chance clara de sair de campo com uma vitória, mas as participações dos goleiros foram decisivas.

Já nos acréscimo da etapa final, cada clube também teve um jogador expulso. O primeiro foi o zagueiro Murilo, da equipe alviverde, por uma falta em Yuri Alberto. Depois, foi a vez de Maycon deixar o gramado mais cedo.

Inicialmente, o volante levou um cartão amarelo por falta em Endrick, para cortar um contra-ataque, mas após revisão feita pelo árbitro de vídeo, o árbitro Anderson Daronco expulsou o corintiano direto.

O único que saiu de campo feliz, ainda que não pelo resultado, foi o volante Moscardo. Durante o intervalo, o jovem jogador do Corinthians, de 17 anos, recebeu a notícia de que foi convocado por Ramon Menezes para defender a seleção brasileira olímpica.

Ele não conteve a emoção e chorou quando soube da notícia. “Sempre foi meu sonho ir para a seleção, desde sempre na base trabalhando”, disse o jogador, em entrevista à TV Globo.

Neste domingo, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou a convocação de Moscardo e do também volante Alexsander, jogador de 19 anos, do Fluminense.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, Ramon já havia destacado que o jogador do time alvinegro estava no que ele chama de “caderno radar”.

“O Moscardo vem bem entre os profissionais, já é titular do Corinthians e está sendo observado por vários clubes”, comentou o treinador.

A dupla foi chamada após os cortes de dois meio-campistas que atuam no futebol inglês e que acabaram se machucando neste fim de semana: Danilo, do Nottingham Forest, e João Gomes, do Wolverhampton.

O grupo convocado por Ramon Menezes terá dois amistosos neste mês, em Marrocos, contra a equipe sub-23 local.

Em outubro, o Brasil terá a disputa do Pan-Americano de Santiago, no Chile. No começo de 2024, a equipe vai disputar o torneio pré-olímpico, que deverá ser na Venezuela, onde a seleção brasileira buscará a vaga para disputar os Jogos Olímpicos de Paris. Acesse também: Consumo excessivo de cafeína pode afetar a fertilidade masculina

Com informações da Folhapress