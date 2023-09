Equipe da Caminhada Rumos chega a Campo Grande nesta segunda-feira

A Caminhada Rumos chega a Campo Grande, nesta segunda-feira (4), no Teatro Grupo Casa, das 19h às 21h. A proposta do grupo, formado pelos gerentes do Itaú Cultural e integrantes da Comissão de Seleção, é apresentar o edital aos artistas, pesquisadores, gestores da cidade e interessados no assunto, além de esclarecer dúvidas e trocar informações sobre a cena cultural local.

A conversa é conduzida por Tânia Rodrigues, gerente de Enciclopédia, e Galiana Brasil, de Artes Cênicas, Literatura e Música.

Criado há 26 anos, o Rumos é um dos maiores editais privados de financiamento de projetos culturais do país. O IC, fundado há 35 anos, contribui para a valorização, preservação e difusão da arte e da cultura brasileiras.

As inscrições para a edição Rumos Itaú Cultural 2023-2024 estão abertas e devem ser efetuadas exclusivamente pelo site rumositaucultural.org.br, até as 23h59 de 22 de setembro – horário de Brasília. Para explicar como funciona, até 14 de setembro, a Caminhada Rumos terá passado pelas 26 capitais, mais o Distrito Federal, abrangendo todos os estados do país.

Campo Grande e Brasília (DF) são as primeiras a receberem a dinâmica, em setembro. Em seguida, no dia 5, o encontro passa por Palmas (TO); João Pessoa (PB), no dia 11; Salvador (BA), no dia 12; Fortaleza (CE), no dia 13; finalizando em Teresina (PI), no dia 14.

A atividade começou em agosto por São Paulo, em um bate-papo na sede do Itaú Cultural, que pode ser acessado no site do programa ou no canal do YouTube da instituição.

Sobre o ‘Rumos Itaú Cultural’

Um dos maiores editais privados de financiamento de projetos culturais do país, o programa Rumos é realizado pelo Itaú Cultural desde 1997, fomentando a produção artística e cultural brasileira. A iniciativa recebeu mais de 75,8 mil inscrições desde a sua primeira edição, vindos de todos os Estados do país e do exterior. Destes, foram contempladas 1,5 mil propostas, nas cinco regiões brasileiras, que receberam apoio da instituição para o desenvolvimento dos projetos selecionados nas mais diversas áreas de expressão ou de pesquisa.

Os trabalhos resultantes da seleção de todas as edições foram vistos por mais de sete milhões de pessoas, em todo o país. Além disso, mais de mil emissoras de rádio e televisão parceiras divulgaram os trabalhos selecionados. Na última edição, de 2019-2020, foram 11.246 projetos inscritos, resultando em 90 projetos selecionados.

SERVIÇO: Caminhada Rumos em Campo Grande, no dia 4, segunda-feira, das 19h às 21h. Local: Teatro Grupo Casa – rua Visconde de Taunay, 306, Amambai. IG:@teatrogrupocasa. Telefone: (67) 99618-2852. Entrada gratuita (sujeito à lotação)