Caminhão roubado é encontrado com 4,7t de maconha

Durante patrulhamento nesta terça-feira (26) na cidade de Dourados, a equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) encontraram um caminhão roubado durante um falso frete que estava sumido desde o dia 15, durante a operação a polícia encontrou o caminhão com cinco toneladas de maconha.

Durante a ida ao caminhão e a vistoria na região onde o veículo foi encontrado nenhum suspeito no local, e durante a vistoria diversos fardos de maconha foram encontrados, totalizando ao todo 4,7 toneladas de maconha.

Ao todo a droga foi avaliada em mais de R$ 9,6 milhões, a Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira) ficou responsável por averiguar o veículo e as drogas.

Caminhão roubado:

No último dia 15 um caminhão foi roubado em Dourados por quatro suspeitos. Um casal teria contratado um transporte de uma mudança, ao buscar a mudança o casal foi rendido e feito de refém, após a fuga dos assaltantes eles teriam entrado em contato com a PM e relatado o corrido.

Com informações do site Dourados News.