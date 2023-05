Comper e Fort Atacadista abrem 110 vagas de emprego que não exigem experiência

O Grupo Pereira, dono do Fort Atacadista e dos Supermercados Comper, anuncia 110 vagas para contratação de operadores de caixa, auxiliares de carga e descarga, auxiliares de cozinha, auxiliares de perecíveis, repositores de mercadorias e cozinheiro. Todas as vagas têm como requisito obrigatório o ensino fundamental completo.

Os currículos serão selecionados e, em seguida, acontecem as entrevistas, com os candidatos às vagas. O processo de seleção acontece presencialmente em três lojas do Grupo Pereira, em Campo Grande. Os interessados devem levar currículo e documentos pessoais.

No dia 16 (terça-feira), das 8h às 17h, a ação será no Fort Cônsul Assaf Trad, localizado na avenida Coronel Antonino, 5.498, Jardim Montevideu. Dias 16, 17 e 18, das 8h às 16h, no Comper Brilhante, localizado na rua Brilhante, 2.702, Vila Bandeirante.

Dia 17 (quarta-feira), das 8h às 17h, no Fort Três Barras, localizado na avenida Três Barras, 1.499, Vilas Boas.

Os cargos ofertados não exigem experiência e os benefícios para os funcionários incluem: seguro de vida, assistência odontológica, alimentação na empresa (café da manhã, almoço/jantar), kit maternidade, suporte social (assistência social, jurídica, financeira, psicológica e previdenciária) aos funcionários e grupo familiar, crédito consignado, após 1 ano de empresa e o Vuon Card (cartão de crédito com desconto em compras no Fort Atacadista e nos supermercados Comper). Algumas funções também remuneram por produtividade.

As 110 vagas estão distribuídas entre os cargos de operadores de caixa, auxiliares de perecíveis, auxiliares de cozinha, auxiliares de carga e descarga, repositores de mercadorias e cozinheiro. Acesse também: Petrobras reduz em R$ 8,97 o preço do botijão de gás e R$ 0,44 o valor da gasolina