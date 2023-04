Com ventos de até 60km/h, 53 cidades de MS estão sob alerta de chuvas intensas

Mesmo com altas temperaturas, o Mato Grosso do Sul segue com alerta para chuvas intensas e risco de tempestade. O alerta amarelo foi emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e vale até às 10h de quarta-feira (12).

O alerta amarelo, ou seja, de perigo potencial, indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O alerta de chuvas intensas valerá para 53 municípios de Mato Grosso do Sul: Água Clara, Alcinópolis, Anaurilândia, Anastácio, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Figueirão, Guia Lopes da Laguna, Inocência, Itaporã, Jaraguari, Jardim, Ladário, Maracaju, Miranda, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Nioaque, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, Terenos e Três Lagoas.

Para evitar incidentes, a Defesa Civil recomenda não se abrigar debaixo de árvores em casos de rajadas de vento devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).