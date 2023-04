Separados desde 2011, João Haroldo e Betinho retomam carreira

Conhecidos por serem uma das primeiras duplas a tocarem o sertanejo universitário no Brasil, há 25 anos atrás, João Haroldo e Betinho deram uma pausa na carreira, em 2011, e agora, na próxima sexta-feira (14), retornam aos palcos, com um show na Expogrande 2023, no antigo tatersal de elite da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), no Parque de Exposições Laucídio Coelho, a partir da 0h.

Desde a infância, a música já estava presente na vida dos dois. “Nossos pais escutavam muitas músicas antigas e nós levamos uma nova roupagem, regravando muitas canções de artistas nacionais”, relata Betinho.

Após se encontrarem em uma festa aleatória, em 1997, João Haroldo Fernandes e Alberto de Campos Widal Filho [Betinho] decidiram montar a dupla, que virou sertanejo universitário devido à evolução da música, na época, sendo então os primeiros artistas a trabalharem esse estilo musical, no Brasil.

“Os universitários começaram a ir aos bares que a gente tocava e nisso foram assimilando a música sertaneja raiz, o ‘modão’ e foi se intitulando, nessa pegada”, conta João.

A estreia de João Haroldo e Betinho foi no dia 14 de fevereiro de 1997 e o primeiro disco foi lançado, em novembro de 2000, um grande sucesso, na época, com mais de seis mil cópias vendidas em apenas um dia.

Pausa na carreira

Em 2011, a dupla resolveu dar uma pausa da trajetória de 25 anos nos palcos, devido ao cansaço. “A gente cansou, resolvemos dar um tempo e estamos agora voltando, nessa nova fase”, afirma Betinho.

Durante o tempo longe dos shows, cada um seguiu seu caminho profissional. João Haroldo se dedicou a ser corretor de imóveis e atuou no ramo de compra e venda de automóveis. O companheiro Betinho continuou na música, formando dupla com Valdec, entre 2012 a 2016. “A parceria foi ótima, Valdec foi um irmão para mim, me ajudou muito nessa trajetória. Juntos, gravamos o disco ‘Novos Caminhos’”, comenta Betinho, que também trabalhou com compra e venda de automóveis particulares.

Agora, decididos a retomar a vida artística, a dupla revela que sentiu falta do companheirismo, da amizade, e receberam muitos pedidos do público, para voltar. “Sentimos falta dos palcos, da amizade que temos ao longo de todos esses anos e de fazer música bonita. O público pedia demais e nós resolvemos voltar, porque agora é a época, estamos mais maduros”.

Show de retorno

Com show marcado para a próxima sexta-feira (14), na Expogrande 2023, João Haroldo e Betinho se apresentam no antigo tatersal de elite da Acrissul, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, após a apresentação de Maiara e Maraisa e Ana Castela. “Estamos preparando um show de lançamento do retorno da dupla, com uma estrutura e uma festa bem bacana para o público. A expectativa para o dia 14 é a melhor possível”, explica Betinho.

A dupla ainda está alinhando as participações especiais de outros artistas, neste show de lançamento, mas garantiu que será surpresa. “Estamos terminando de decidir quais serão os artistas, mas garantimos que será surpresa aos nossos fãs”.

João Haroldo e Betinho têm total gratidão aos campo-grandenses, que os acompanharam desde o início da carreira. “O público de Campo Grande foi o que mais nos surpreendeu, são os que têm mais consideração pela nossa dupla, que nos levou para todos os lugares e é isso que queremos para o resto da vida”, ressaltou Betinho, afirmando que querem sempre agradar e realizar os desejos do público.

No mesmo dia do show, a dupla lançará o EP “Vou Cuidar de Mim”, que já está disponível no YouTube e nas plataformas digitais Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music e Amazon Music, para ser pré-salvo. “Temos algumas músicas inéditas e outras regravadas. Tudo que a gente gosta mesmo de cantar resolvemos colocar nesse trabalho. Está bem legal”, assegura Betinho.

Serviço:

Para agenda dos shows da dupla, acesse o perfil do Instagram: @joaoharoldoebetinhooficial. Os ingressos do show estão sendo vendidos pelo telefone: (67) 9 9137- 8399 (Klebinho). Valores do 1º lote promocional: pista: R$ 30; bistrô: R$ 300, para 4 pessoas.

Por Livia Bezerra – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

