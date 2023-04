Policiais encontram 350 quilos de maconha em transportadora na Capital

Uma equipe do Batalhão de Choque, com auxílio de cães farejadores, encontraram na tarde de ontem (10), em uma transportadora no bairro Cidade Morena, aproximadamente 350 quilos de maconha, embaladas em caixas de papelão, prontos para o transporte. A ação aconteceu na tarde de ontem (10), na região sul da Capital.

A ação aconteceu por volta das 16h, na rua Serra da Canastra, no bairro Cidade Morena, quando a equipe do Batalhão de Choque, receberam uma denúncia e foram até a transportadora para verificação de uma mercadoria. No local, equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil, com auxílio dos cães farejadores do Batalhão de Choque, encontraram os entorpecentes, já embalados em caixas de papelão, com a etiqueta de destino a São Paulo, diversos tabletes de maconha.

De acordo com a polícia, a maconha apreendida é avaliada em R$ 525 mil. Segundo a polícia, o dono da mercadoria não foi encontrado.

