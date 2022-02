Com salários de até R$ 2.600, prefeitura abre vagas de trabalho em cemitérios da Capital

Com 18 vagas, a prefeitura de Campo Grande, por meio da Sisepe (Secretaria Municipal de Gestão e de Infraestrutura e Serviços Públicos), abriu nesta segunda-feira (21), o processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais que irão atuar nos cemitérios públicos da Capital.

As vagas estão distribuídas nas funções de Encarregado de Cemitério (6 vagas), com salário de R$ 2.600,00, Coveiro (8 vagas, com salário de R$ 1.350,00, Pedreiro (3 vagas), com salário de R$ 1.800,00 e Auxiliar de Manutenção (1 vaga), com salário de R$ 1.212,00.

Nesta segunda-feira (21), vereadores da Capital debateram a criação de uma comissão para discutir a possível construção de um novo cemitério público em Campo Grande, devido à falta de vagas nos três cemitérios públicos existentes no município (Santo Amaro, Santo Antônio e Cruzeiro- São Sebastião).

Serviço:

Os candidatos que se adequarem aos critérios exigidos pelo edital, podem se inscrever gratuitamente no site: www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo.

(Com assessoria)