No Dia D de vacinação, MS alcança marca de 100 mil crianças vacinadas contra a COVID-19

Mato Grosso do Sul alcançou um marco nesta segunda-feira (21), mais de 100 mil crianças entre 5 e 11 anos receberam a primeira dose da vacina contra COVID-19. A meta foi alcançada durante a segunda edição do “Dia D” de vacinação infantil no Estado.

Integrando a campanha “Estudante Inteligente Confia na Ciência – Vacine-se!”, o mutirão de vacinação foi realizado pelas secretarias estaduais de Saúde (SES) e Educação (SED), junto aos municípios. Ao todo foram disponibilizados 82 pontos de vacinação em todo o Estado, beneficiando alunos das redes pública e privada de ensino.

Conforme dados do “E-Vacine” às 17h40, o Estado bateu a marca de 101.727 crianças de 5 a 11 anos vacinadas com a primeira dose, o que corresponde a um terço do público alvo, ou seja, 33,79% de 301.026 pessoas.

Secretário estadual de Saúde Geraldo Resende destaca que os números são uma vitória para o estado. “O número alcançado hoje é um marco, mas precisamos continuar esse processo de imunização, porque faltam, ainda, cerca de 200 mil crianças de 5 a 11 anos para serem vacinadas. Precisamos atingir 100% desse público-alvo e por isso volto a apelar para que os adultos não deixem de dar essa prova de amor aos seus pequenos, levando-os para tomarem a vacina contra a Covid-19”.

Conforme a SES, o primeiro Dia D de vacinação, realizado em 11 de fevereiro, resultou na vacinação de 7.855 crianças entre 5 e 11 anos.

“Amanhã (terça-feira) teremos os levantamentos para podermos trazer mais detalhes à população, mas acredito que os pais e responsáveis entenderam que vacinar é uma oportunidade para defender a saúde e a vida das crianças”, ressalta Geraldo Resende.

Para a secretária de Estado de Educação, Cecília Motta, o dia D foi essencial para ampliar a cobertura vacinal. “Neste dia 21 de fevereiro tivemos a culminância da imunização nos nossos estudantes, não só da rede estadual, mas também das redes municipais e escolas privadas. Felizmente, a população está confiando na ciência e buscando a vacinação. Assim, teremos um retorno seguro às aulas neste ano”, destacou.

“Todas as vacinas são seguras, os pais ou responsáveis não precisam ficar com receio de vacinarem suas crianças. Pelo contrário, devem protegê-las de doenças, por meio desse instrumento que a ciência coloca à nossa disposição”, enfatizou o assessor militar na SES, Coronel Marcello Fraiha.

