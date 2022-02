Dólar mergulha a R$ 5,08 com corrida de estrangeiros pelo Brasil

CLAYTON CASTELANI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Em meio ao aumento das tensões evolvendo uma possível invasão da Ucrânia pela Rússia e os impactos que isso tem gerado nos mercados dos Estados Unidos e Europa, investidores estrangeiros retomavam nesta segunda-feira (21) um rali por ganhos em países emergentes.

O Brasil segue em evidência pela expectativa de valorização das principais commodities produzidas por empresas com grande destaque na Bolsa do país, que são o petróleo e o minério de ferro. Completam o pacote de atrativos a taxa de juros em alta, o real desvalorizado e as ações de boas empresas ainda baratas.

Às 13h20, o Ibovespa subia 0,36%, a 113.289 pontos, enquanto o dólar afundava 1,18%, a R$ 5,08. Caso feche o dia nesse patamar, a divisa americana terá a menor cotação em quase sete meses. Em 29 de julho, a moeda encerrou cotada a R$ 5,079.

Investimentos de instituições financeiras internacionais na Bolsa do Brasil têm saldo positivo há 43 sessões consecutivas, segundo levantamento da Bloomberg. O aporte é de quase R$ 62 bilhões desde 17 de dezembro.

Nesta segunda, a retomada da produção de usinas de aço na China valoriza globalmente o minério de ferro. A recuperação da produção coincide com o encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, período em que o gigante asiático pode ter desacelerado a sua indústria para evitar que a poluição entrasse no foco da imprensa internacional.

Principal exportadora da commodity entre as empresas do Ibovespa, a Vale subia 2,25%.

No mercado de petróleo, o barril do Brent subia 1,53%, a US$ 94,97. A commodity segue pressionada pela possibilidade do corte de fornecimento da Rússia, um dos principais produtores da matéria básica e derivados, como o gás que abastece parte da Europa. As ações da petroleira estatal Petrobras saltavam 2,21%.

Enquanto relatos de confrontos localizados na fronteira da Ucrânia ocupam o noticiário, esperanças sobre uma saída diplomática para uma das mais perigosas crises europeias em décadas foram renovadas depois que os presidentes Joe Biden (EUA) e Vladimir Putin (Rússia) concordaram com um encontro, relatou a agência Reuters.

Bolsas dos Estados Unidos estão fechadas nesta segunda devido à celebração do Dia dos Presidentes. O feriado federal faz referência ao nascimento de George Washington, primeiro presidente americano, e é comemorado na terceira segunda-feira de fevereiro.

Devido ao fechamento do mercado americano, há baixa de liquidez nas negociações globais. Isso interfere nos resultados e pode provocar volatilidade.

Na Bolsa brasileira, as ações da Americanas recuavam mais de 4%, liderando perdas no pregão. A operação de parte dos servidores de sua plataforma de comércio eletrônico foi suspensa após a identificação de riscos de acesso não autorizado neste fim de semana.