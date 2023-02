Prefeitura de Bataguassu abre concurso público com 105 vagas e salários de até R$ 11 mil

Prefeitura Municipal de Bataguassu divulgou as inscrições para o Concurso Público da Prefeitura da cidade, distante a 312 quilômetros de Campo Grande. Interessados em participar do certame devem se inscrever até o dia 30 de março exclusivamente pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec). Ao todo são oferecidas 105 vagas para os níveis superior, médio e fundamental, além das oportunidades para cadastro reserva. Os salários vão de R$ 1.231,00 a R$ 11.124,05.

O valor da taxa de inscrição para cargos do nível superior é de R$ 130,00; para cargos do nível médio R$ 110,00 e para os cargos de nível fundamental é de R$ 100,00. O candidato pode solicitar isenção de pagamento até o dia 17 de fevereiro. As regras para o pedido constam em edital e devem ser previamente consultadas pelo postulante.

Vagas

As vagas são para preencher os cargos de assistente social, enfermeiro, nefrologista, fisioterapeuta, médico clínico geral PSF, nutricionista, odontólogo ESF, psicólogo, agente comunitário de saúde (cadastro reserva) agente de endemias (cadastro reserva), assistente administrativo, inspetor de alunos, técnico de enfermagem, auxiliar de serviços gerais, cuidadora, eletricista, mecânico, merendeira, motorista, operador de máquinas, pedreiro, pintor, recepcionista, tratorista e vigia.

Fases

A primeira fase do certame tem caráter eliminatório e classificatório e prevê a realização de prova escrita (objetiva), seguida de prova de títulos apenas para os cargos de nível superior e médio. Já os candidatos que concorrem aos cargos de motorista e tratorista serão submetidos à prova prática, também de caráter eliminatório e classificatório.

Se inscreva clicando aqui.