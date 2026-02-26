Mortes causadas pelos temporais em Juiz de Fora e Ubá chegam a 53

Número de desaparecidos chega a 15; Inmet mantém alerta de perigo para novas chuvas na região

Subiu para 53 o número de mortos em decorrência dos temporais que atingem a Zona da Mata Mineira desde segunda-feira (23). Os dados foram atualizados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Em Juiz de Fora, foram confirmadas 47 mortes. Já em Ubá, seis pessoas perderam a vida após deslizamentos e enchentes.

O número de desaparecidos também aumentou. São 13 pessoas não localizadas em Juiz de Fora e duas em Ubá, totalizando 15.

Segundo o coronel Joselito Oliveira de Paula, do 3º Comando Operacional de Bombeiros, as buscas em Juiz de Fora estão concentradas na área onde ficavam duas casas destruídas por deslizamentos de terra. A expectativa é que os corpos sejam recuperados ainda nesta quinta-feira (26).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta de perigo para chuvas intensas na Zona da Mata Mineira até as 23h59 de sexta-feira (27). A previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a 100 milímetros ao longo do dia, além de ventos com velocidade entre 60 e 100 quilômetros por hora.

De acordo com o órgão, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram