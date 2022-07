Com público ampliado, confira os locais de vacinação contra Covid-19 na Capital

A vacinação contra Covid-19 segue disponível em mais de 40 unidades de saúde de Campo Grande. Na manhã de ontem (19), a Capital deu início a vacinação em crianças a partir de três anos de idade após o Ministério da Saúde autorizar o uso do imunizante Coronavac.

Inicialmente o imunizante era aplicado em crianças a partir dos 6 anos, contudo, na última semana a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou por unanimidade o uso do imunizante fabricado pelo Instituto Butantã em parceria com o laboratório SinoVac para a faixa etária de três a cinco anos.

Para os demais públicos a vacinação segue disponível normalmente de primeira à quarta dose. Pessoas com 12 anos ou mais que concluíram o esquema vacinal primário (duas doses) há pelo menos quatro meses já podem receber a primeira dose reforço do imunizante, com exceção de pessoas que tenha imunocomprometimento grave, para estes o intervalo é de 28 dias.

O segundo reforço (4º dose) está disponível para toda a população que recebeu a 3º dose há no mínimo quatro meses e faça parte de um dos seguintes públicos: pessoas com alto grau de imunocomprometimento com 18 anos ou mais, trabalhadores da saúde, pessoas com 40 anos ou mais.

Influenza

A vacina da Influenza também segue disponível para toda a população a partir de seis meses, o imunizante protege contra três tipos do vírus da gripe que circulam no momento, H1N1, H2N3 e já está atualizada para a cepa circulante, e Influenza B.

Confira os locais de vacinação:

