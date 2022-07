Bebê de cinco meses que foi atropelado segue internado na Santa Casa

O bebê de cinco meses que foi atropelado junto com a mãe na manhã de ontem (19) em Guia Lopes da Laguna, 260 quilômetros de Campo Grande, foi transferido para a Santa Casa da Capital para realizar maiores exames.

Ele deu entrada no período da tarde, com TCE (Trauma Cranioencefálico) moderado e realizou exames de imagens, com avaliação pela neurocirurgia. Até o momento não foi necessário nenhuma conduta cirúrgica. O bebê está internado na enfermaria pediátrica da Capital em estado bom e estável. A mãe está bem, apenas com escoriações e segue como acompanhante do filho no hospital.

O acidente

A mãe, de 27 anos e o bebê de cinco meses foram atropelados por um motorista bêbado na manhã de ontem (19) em Guia Lopes da Laguna. O suspeito fugiu sem prestar socorro mas foi preso em flagrante momentos depois, por lesão corporal na direção de veículo automotor, omissão de socorro, conduzir veículo embriagado e dirigir sem habilitação.

Identificado como Paulo Alberto Gonçalves Fernandes, de 29 anos, ao ser detido confessou ser o motorista responsável pelo atropelamento, e o teste de alcoolemia resultou em 0,92 miligramas de álcool por litro de sangue. Paulo também não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Com informações da repórter Amandha de Oliveira.