Com publico ampliado, confira o calendário de vacinação contra Covid

Desde o último sábado (19), pessoas com 30 anos ou mais que receberam o primeiro reforço da vacina contra a Covid-19 há pelo menos quatro meses, já podem receber a 4º dose da vacina em Campo Grande, contudo, quem pretendia atualizar a caderneta vacinal neste domingo (20), terá que esperar até amanhã (21) para se imunizar.

Conforme a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), hoje não haverá plantão de vacinação nas unidades de saúde da Capital. A vacinação segue normalmente durante a semana em mais de 40 unidades de saúde da Capital.

Além da ampliação do público para a dose reforço, a campanha segue com a aplicação da Pfizer baby a crianças a partir de seis meses portadores de comorbidades.

Secretário municipal de saúde, José Mauro Filho, destaca que é imprescindível que a população complete o esquema vacinal com todas as doses.

“O esquema primário, da maioria das vacinas é de duas doses, contudo o Ministério da Saúde recomenda estes dois reforços, visto que com o passar do tempo se percebe que há uma redução na eficácia da vacina”, explica.

Dados da Sesau apontam que em 2022 mais de 89 mil casos de Covid-19 foram confirmados na Capital, a maioria sem a necessidade de internação. Mesmo com o alto número de casos em relação ao ano anterior, a vacinação tem se mostrado o principal recurso que impede o agravamento dos quadros de saúde.

Confira o calendário:

