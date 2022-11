Pessoas com 30 anos ou mais poderão receber 4ª dose da vacina

A partir deste sábado (19), a população de Campo Grande, que tem 30 anos ou mais e recebeu o primeiro reforço da vacina contra a Covid-19 há pelo menos quatro meses, poderá receber uma nova dose de reforço.

Serão disponibilizadas vacinas na UBS (Unidades Básica de Saúde) Dona Neta, no Guanandi, no 26 de Agosto, no Jardim São Francisco, e na USF (Unidade de Saúde da Família) Moreninhas.

O secretário municipal de saúde, José Mauro Filho, destaca a necessidade de que a população esteja com o esquema completo com todas as doses. “O esquema primário, da maioria das vacinas é de duas doses, contudo o Ministério da Saúde recomenda estes dois reforços, visto que com o passar do tempo se percebe que há uma redução na eficácia da vacina”, explica.

Mauro Filho também alerta para novas variantes que têm surgido do coronavírus, e que a vacinação, até o momento, é a forma mais eficaz de evitar quadros agravados da doença. “Ainda não temos casos confirmados da subvariante da Ômicron em Campo Grande, mas nos estados vizinhos já se tem casos confirmados, assim é somente questão de tempo para que ela seja registrada aqui também”, completa.

Em Campo Grande, o número de atendimentos a pacientes sintomáticos respiratórios já tem apresentado uma alta. De acordo com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), estima-se que na capital apenas metade do público apto para receber o segundo reforço da vacina tenha buscado pelo imunizante.

Dados

Dados da Sesau, mostram que somente neste ano, mais de 89 mil casos de Covid-19 foram confirmados na Capital, a maioria sem a necessidade de internação. Mesmo com o alto número de casos em relação ao ano anterior, a vacinação tem se mostrado como o principal recurso que impede o agravamento dos quadros de saúde.

O secretário aponta que a vacinação em massa tem contribuído com a diminuição de mortes e casos graves. “Depois de ampliada a vacinação, a letalidade da doença, assim como os casos graves onde o paciente precisava ser internado e fazia uso de respirador mecânico, reduziu significativamente, e não podemos permitir que voltemos a ter cenários apavorantes como os vividos no ano passado”.

Quase duas milhões de doses da vacina contra a Covid-19 foram aplicadas em Campo Grande, porém se percebe cada vez mais uma queda na procura pelo imunizante e mais pessoas sem completar o esquema vacinal. “Chamamos essas doses de reforço, mas isso não significa que são opcionais”, explica Mauro Filho.

Pfizer baby

Doses da vacina Pfizer Baby estão disponíveis para imunização há uma semana em Mato Grosso do Sul. Nesta primeira remessa, de 15 mil doses, o público-alvo são as crianças de 6 meses a 2 anos 11 meses e 29 dias com comorbidades.

O público estimado em Campo Grande é de aproximadamente 1,5 mil crianças, entretanto até as 13h de ontem (18), apenas 16 crianças teriam tomado a vacina na Capital.

Segundo a Sesau, para chegar ao número do público-alvo, foi estimado que de 3% a 5% do total de 32.161 crianças da faixa etária sejam de bebês com comorbidades.

