Com previsão de frio, alerta é para alto consumo de energia, com uso de aquecedores

Após o anúncio da chegada da frente fria em Mato Grosso do Sul, com previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), de queda de temperatura gradual essa semana, podendo chegar na casa dos 14ºC, na Capital e, na região sul alcançar 10ºC, a Energisa faz um alerta para possíveis alterações de consumo de energia elétrica.

Assim como no calor, o uso excessivo de ar-condicionado, ventilador, geladeiras e refrigeradores trabalhando na potência máxima, no frio, o banho demorado na função quente e uso de aquecedores podem elevar a conta de luz.

O coordenador comercial da Energisa em Mato Grosso do Sul, Jonas Ortiz, explica que é perceptível a mudança de comportamento das pessoas e dos equipamentos, nos períodos de altas temperaturas e de baixas, também.

“Principalmente para quem tem idoso ou criança pequena em casa, existe a preocupação, nos dias mais frios, em manter o ambiente aquecido. Seja com aquecedor ou ar-condicionado, na função de aquecer. Com essa nova função dos equipamentos, é até mais prático e a pessoa consegue ligar mesmo antes de chegar em casa, mas é necessário ter atenção. Em especial aos equipamentos mais antigos, eles tendem a puxar mais energia”, alerta.

Dicas

Aquecedores elétricos: São aparelhos que consomem bastante energia, portanto, quanto maior o tempo de utilização do aquecedor, maior o valor na conta de energia.

Chuveiro: Importante lembrar que o chuveiro é o grande vilão de consumo de uma residência e a atenção para sua utilização é essencial, para um consumo eficiente. Priorize a posição “Verão” e tome banhos curtos, de até cinco minutos.

