Sexta-feira amanhece com mínima de 10ºC em MS e Dia das Mães será gelado

O tempo amanheceu gelado em Mato Grosso do Sul, com mínimas abaixo dos 15ºC, devido a massa de ar frio que passa pelo Estado. Ao longo do dia as temperaturas devem subir, porém as máximas não passam dos 30ºC.

Segundo o meteorologista Natálio Abraão, a Capital registrou mínima de 13ºC logo no início da manhã, com sensação térmica de 10ºC. Já o município de Amambaí registrou a menor mínima, com 10,4ºC às 5h da manhã.

Devido às condições de céu limpo, as amplitudes térmicas (diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima) começam a ficar mais acentuadas, ou seja, aquela sensação de frio na madrugada/amanhecer com gradativa elevação durante o dia.

Outras mínimas desta sexta-feira foram de 10ºC em Corumbá, 13ºC em Ponta Porã, 14ºC em Três Lagoas, 12ºC em Itaquiraí e 11ºC em Bataguassu. Não há previsão de chuva para o Estado e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%.

O frio deve continuar no fim de semana, com mínima de 13ºC para Campo Grande no sábado. Já no domingo de Dia das Mães as temperaturas seguem baixas, com 12ºC na Capital e Dourados, 10ºC em Ponta Porã, Amambai e Paranhos. Na segunda e terça-feira os termômetros devem apresentar elevação, não há previsão de chuva e uma nova frente fria deve passar pelo Estado, principalmente no sul, no dia 23 de maio.