PL, de Bolsonaro e PP, de Tereza ‘namoram’ filiação de Adriane

Deputado federal Luiz Ovando faz coro à entrada da prefeita, na sigla

O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e a senadora Tereza Cristina, do Progressistas (PP), “namoram” possível filiação da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, que atualmente está no Patriota. Ambos os partidos conservadores possuem expressivas bancadas, no Congresso Nacional e fazem oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A filiação da prefeita vem sendo disputada pelas legendas, que visam às eleições municipais de 2024.

Adriane já confirma que estuda a entrada em um novo partido junto ao marido, o deputado Lidio Lopes. Ambos estão de malas prontas, já que a fusão do Patriota com o PTB está próxima. Após a prefeita destacar que terá de tomar outro rumo partidário, houve o interesse de diversos grupos conservadores e das duas lideranças nacionais que a fizeram seus convites.

PL e ligação de Bolsonaro

O primeiro a entrar em contato, via ligação, foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele conversou com Adriane Lopes e a convidou para ingressar no PL. A legenda tem expressiva representação no Congresso Nacional, com 13 senadores e 99 deputados federais. O partido de Bolsonaro e da ex-primeira- -dama, Michele Bolsonaro, é considerado a principal sigla de oposição ao presidente Lula.

O ex-presidente vê, em Adriane, uma importante aliada em sua empreitada política, que tem como principal objetivo eleger, pelo menos, 60% dos prefeitos, nas eleições municipais de 2024. Como grande liderança da direita, Bolsonaro terá peso nas próximas eleições, por isso lideranças já articulam formas de o ex-presidente estar mais presente, nas capitais. Sua figura é popular entre os conservadores e bolsonaristas, tanto que ele venceu a eleição presidencial em Mato Grosso do Sul, por 59,49%, contra 40,51%, do atual presidente.

Com bolsonarismo forte em MS, na eleição passada o PL elegeu dois deputados federais e três deputados estaduais.

PP

Do outro lado, a senadora Tereza Cristina também se movimenta para atrair Adriane Lopes para o PP, uma legenda identificada com a direita brasileira e que tem seis senadores e 47 deputados federais, no Congresso Nacional. Tereza, que foi a senadora mais votada da história de MS, com 829 mil votos e uma das mais importantes ministras do governo Bolsonaro, tem buscado expandir a influência de seu partido no Estado e vê, em Adriane, uma oportunidade de ampliar a representatividade, na Capital.

O PP elegeu, em 2020, um deputado federal e dois estaduais. Além disso, a legenda realizou novas filiações de prefeitos em 23 de janeiro, ampliando para 21 os gestores em MS. Na ocasião, a senadora Tereza Cristina se reuniu com lideranças e assinou ficha de filiação dos prefeitos de Aparecida do Taboado, José Natan de Paula Dias, e de Inocência, Antonio Ângelo Garcia dos Santos. Também se filiaram secretários municipais e outras lideranças do interior.

Decisão de Adriane

Não faltam opções à direita para a prefeita, como ainda o Republicanos, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, eleito com mais de 12 milhões de votos e tido por muitos analistas como o herdeiro do capital político de Bolsonaro e líder da oposição ao governo Lula. Mesmo tendo uma visita marcada para encontrar o ex-presidente, em Brasília, a decisão da atual prefeita de Campo Grande sobre sua filiação ainda é incerta, visto que sua aproximação com Tereza tem crescido bastante, nos últimos meses.

Uma coisa é fato: a decisão de Adriane terá um impacto significativo no cenário político local e, consequentemente, na disputa entre partidos de direita, na busca por ampliar suas bases eleitorais em municípios de todo o país.

Lideranças comentam

Do Progressistas, a senadora Tereza Cristina, presidente do PP-MS, acenou a aproximação com a prefeita Adriane Lopes, ao participar de evento destinado às lideranças comunitárias de Campo Grande junto à gestora, no último sábado (6). “Em Campo Grande, ao lado da prefeita, participei do almoço em comemoração ao dia desse importante agente, em nossas comunidades.”

Do PSD, o vereador Riverton elogiou a aproximação de Tereza com a prefeita. “O fato de estar presente em um evento em homenagem aos líderes comunitários de Campo Grande, ao lado da prefeita Adriane Lopes, mostra o reconhecimento e o respeito que tem por esses agentes, em suas respectivas comunidades.”

O vice-presidente do PPMS, deputado Luiz Ovando, afirma que a probabilidade de a prefeita ir ao Progressistas é politicamente importante para o partido, para Campo Grande e até para a própria prefeita. “O PP é competitivo, estruturado, que transmite seriedade administrativa e com envolvimento populacional bastante significativo. Esses são pontos que casam perfeitamente com a prefeita Adriane, pois ela é carismática, inteligente, sensível e uma pessoa experiente. Pegou uma prefeitura complicada, no sentido administrativo e de gestão, e está conseguindo, gradativamente, abrir caminhos. Esperamos que ela venha, decidida a participar do processo político eleitoral ano que vem, bastante confiante, porque o partido dará a ela a segurança necessária.”

O deputado afirma que faz coro ao convite de Tereza Cristina, para a filiação da prefeita.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

