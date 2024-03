A Atvos, produtora de biocombustíveis está com 120 oportunidades de emprego para início imediato nas unidades de Mato Grosso do Sul

O prazo para envio de currículos termina nesta sexta, dia 8 de março.

Mato Grosso do Sul – A Atvos, uma das principais produtoras de biocombustíveis do Brasil, está com 120 vagas de trabalho em Mato Grosso do Sul. As oportunidades estão divididas igualmente em 40 postos para a Unidade Costa Rica (UCR), localizada na cidade homônima; para a Unidade Santa Luzia (USL), em Nova Alvorada do Sul; e para a Unidade Eldorado (UEL), no município de Rio Brilhante. Homens, mulheres e pessoas com deficiência podem participar do processo de seleção, que conta com etapas de triagem de currículos e entrevistas.

As vagas disponíveis em Costa Rica são para diferentes funções nas áreas agrícola, indústria e manutenção para os seguintes cargos: assistente (piloto automático); auxiliar agrícola; e operador de processo (etanol). Já para outros postos é necessário atender alguns pré-requisitos, como:

• Líder (de manutenção agrícola e de operação industrial) – possuir curso superior ou técnico.

• Mecânico automotivo – possuir CNH nas categorias B e D.

• Eletricista automotivo – possuir CNH categoria B e experiência com manutenção de caminhões, colhedoras, tratores e implementos agrícolas. Curso de elétrica é considerado um diferencial.

• Motorista (borracheiro) – possuir CNH na categoria D e E.

• Operador de máquina industrial – possuir CNH na categoria D e curso de pá carregadeira.

• Operador de máquina agrícola – possuir CNH na categoria C.

• Técnico(a) de laboratório industrial – possuir cadastro ativo CRQ (Conselho Regional de Química).

Em Nova Alvorada do Sul e Rio Brilhante, as oportunidades exigem pré-requisitos, conforme abaixo:

• Eletricista automotivo – possuir CNH categoria D e experiência com manutenção de caminhões, colhedoras, tratores e implementos agrícolas. Curso de elétrica é considerado um diferencial.

• Mecânico(a) automotivo – possuir ensino médio completo, CNH categoria B (diferencial nas categorias C ou D) e experiência comprovada na área de manutenção.

• Motorista (abastecedor, prancha, caminhão e pipa D e E) – possuir experiência com manutenção de caminhões, colhedoras, tratores e implementos agrícolas.

• Motorista (borracheiro) – possuir ensino médio completo e CNH categoria D para operar o Munck.

• Técnico(a) elétrica – possuir curso técnico em áreas afins e experiência em manutenção elétrica industrial.

• Técnico(a) instrumentação – possuir curso técnico nas áreas de automação ou eletrotécnica e experiência no setor industrial.

Para concorrer a uma das 120 vagas, é necessário enviar o currículo atualizado para o e-mail específico da unidade para a qual queira se candidatar até 8 de março, quando se encerram as inscrições:

• Unidade Costa Rica (UCR) – recrutamento܂ucr@atvos܂com

• Unidade Santa Luzia (USL) – santaluzia܂curriculos@atvos܂com

• Unidade Eldorado (UEL) – eldorado܂curriculos@atvos܂com

