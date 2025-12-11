Prefeitura rebate Consórcio Guaicurus e diz que repasses estão em dia

Motoristas do transporte coletivo de Campo Grande decidiram em assembleia, paralisar totalmente as atividades na próxima segunda-feira (15) caso o Consórcio Guaicurus não quite os salários atrasados, o 13º salário e o adiantamento previsto para o dia 20. A decisão, unânime, reflete a crescente insatisfação da categoria, que há seis dias aguarda o pagamento de novembro.

O Consórcio Guaicurus, por sua vez, atribui os atrasos à inadimplência do Poder Público em repasses essenciais, alegando que a falta de recursos inviabiliza o pagamento de salários, custos operacionais e a continuidade do serviço. Em nota, a empresa alertou para o risco de interrupção total do transporte coletivo, como já ocorreu em outubro, quando uma paralisação por atraso no vale-alimentação deixou usuários sem ônibus nas primeiras horas do dia. A prefeitura foi acionada pela reportagem e ainda não se manifestou.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Campo Grande que , por meio de nota, informou que os pagamentos estão em dia e que, houve inclusive adiantamento de repasses ao Consórcio Guaicurus. Confira o comunicado na íntegra.

“A Prefeitura de Campo Grande está em dia com os pagamentos ao Consórcio Guaicurus. O repasse referente ao mês de novembro está dentro do prazo estabelecido pelo cronograma regular. Destacamos inclusive, que nesta semana houve a antecipação de 57% do valor total a ser repassado, um adiantamento realizado antes da data prevista

Em relação à possibilidade de interrupção dos serviços de transporte público, o Município não foi informad o previamente sobre possível paralisação ou greve geral, estando tal movimento suscetível a sanções contratuais previstas.”

