Com mudança climática e aumento de casos, alerta é para prevenção de doenças respiratórias

Diante das mudanças climáticas previstas para os próximos dias e o aumento de casos notificados de internações por SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), em crianças, é preciso ter cuidados redobrados e se atentar as formas de prevenção da doença

Neste momento, é necessário maior atenção quanto às formas de prevenção, como o reforço da higiene pessoal, etiqueta respiratória e vacinação em dia e completa, como explica a superintendente em Vigilância em Saúde da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Veruska Lahdo.

“O uso de máscaras de proteção facial continua sendo recomendado para sintomáticos respiratórios, indivíduos com fatores de risco, em especial imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades”, diz.

Ela lembra ainda que o equipamento deve ser usado em situações de maior risco de contaminação, como locais fechados e mal ventilados com aglomeração, além de serviços de saúde.

As doenças respiratórias podem ser infecciosas (resfriado comum e pneumonias, por exemplo) e não infecciosas (como rinite alérgica e asma), cuja origem nem sempre é possível distinguir. Os principais sintomas são: tosse, dificuldade respiratória, dor de garganta, coriza e dor de ouvido. Tais doenças atingem principalmente as crianças, representando cerca de 40% dos atendimentos médicos pediátricos no Brasil.

Até o momento, foram registrados 949 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em Campo Grande, sendo que 147 destes foram em decorrência do Vírus Sincicial Respiratório (VSR). Do total de casos registrados, 290 foram em crianças menores de 1 ano de idade.

Durante o ano todo foram registrados quatro óbitos por VSR, sendo três deles em crianças menores de um ano e um em adulto entre 30 e 39 anos.

Em razão da subida de casos de doenças respiratórias, medidas foram tomadas pela secretaria de saúde, como reforço do quadro funcional das unidades, com pediatras para atendimentos de urgência, e a recomendação da volta do uso de máscaras em escolas da REME (Rede Municipal de Ensino).

Como prevenir ?

Intensifique a higienização das mãos no dia a dia com água e sabão ou álcool em gel, especialmente, antes de entrar na escola.

Evite tocar nos olhos, nariz e boca sem ter higienizado as mãos.

Sempre que tossir ou espirrar, proteja a boca e o nariz com um lenço de papel ou use o antebraço (dobra interna do cotovelo). As mãos são importantes veículos de contaminação

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos, talheres, garrafas, toalhas e etc.

Mantenha os ambientes bem ventilados e evite aglomeração.

Recomenda-se o uso de máscara por pessoas com sintomas gripais.

Crianças com sintomas gripais, como tosse, coriza, congestão nasal, febre, dor de cabeça e dor de garganta, devem ficar em repouso, consumir alimentação balanceada, aumentar a ingestão de líquidos e evitar contato com os colegas.

Não leve a criança para a escola quando ela estiver doente, a fim de evitar a transmissão.

Mantenha atualizada a caderneta de vacinação das crianças.