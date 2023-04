Leilão de Corte Acrissul fatura R$ 2,2 milhões

O Leilão de Corte Acrissul, que aconteceu na noite desta quinta-feira, 13, após a abertura oficial da Expogrande, faturou R$ 2.215.600,00 com a venda de 762 animais de cria, recria e engorda. O gado foi filmado e o leilão aconteceu de forma on line, organizado pela Leiloboi e com transmissão on line pelo Youtube Rural play, site e aplicativo Leiloboi.

A média alcançada pelo leilão surpreendeu os organizadores: R$ 2.907,61 por cabeça. Nelore mocho de 12 meses, pesando 241 quilos, saiu por média de R$ 2.460,00. Angus de 8 meses foi arrematado a R$ 3.120,00. Nelore de 20/24 meses foi vendido a R$ 3.750,00.

Para o diretor da Leiloboi, Frederico Guaritá, o leilão foi considerado muito bom. “A expectativa gerada em cima dos leilções da expogrande se conrfirmou. Animais de alta qualidade foram vendidos e acima da média dos leilões que têm sido realizados”.Para ele. isso é muito bom para o mercado, mostra que o valor do bezerro que será vendido durante o resto do ano “são os preços de ontem”, resume.

