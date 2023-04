Com mais de 9 mil casos, escolas terão campanhas de combate ao Aedes aegypti

As Secretarias de Saúde e Educação do Governo do Estado estão unindo esforços para desenvolver ações de conscientização e combate às arboviroses (dengue, zika e chikungunya) nas escolas estaduais e municipais dos 79 municípios. A iniciativa visa mitigar o aumento de casos, especialmente de dengue e chikungunya, por meio da conscientização dos alunos para fortalecer as ações de combate às doenças no Estado.

Para o coordenador da COGES (Coordenadoria de Gestão Escolar) da SED, Adalberto Nascimento, a ação nas escolas vão contar com diferentes frentes de trabalho da Educação.

“Chamamos para participar as diversas áreas da Educação, desde os profissionais que cuidam dos ensinos médio, fundamental, técnico, e da educação indígena e quilombola, além de outras frentes para compor esse grupo técnico, juntamente com as áreas técnicas da SES, para que possamos trabalhar os conteúdos e desenvolver ações estratégicas com esses estudantes a fim de atender esta campanha de conscientização. É um momento em que todos devemos participar para combater o principal vetor que é o mosquito Aedes aegypti”, declara.

Sobre a campanha

Durante o retorno das aulas em fevereiro, o Governo do Estado já havia iniciado uma campanha de conscientização entre os alunos, denominada “Vença a Dengue sem Zum Zum Zum”. A iniciativa visa incentivar a população a adotar medidas simples para combater efetivamente a dengue. A personagem da “vovó” representa a figura do cuidado e incentiva todos a praticarem medidas simples de combate à doença, que muitas vezes são conhecidas, mas não praticadas no dia a dia. A campanha, amplamente divulgada, faz referência a filmes de sucesso, como “Sinais”, “Karatê Kid” e “O bom, o mau e o feio”, e combina animação com cenas da vida real para atingir todas as faixas etárias da população e unir todos no combate necessário contra o mosquito Aedes aegypti.

