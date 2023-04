Festival traz show, exposição e gastronomia na Feira Central

Festival do Peixe e Feira Cristã começam nesta quarta-feira, na Feira Central de Campo Grande

Show gospel, exposições, oficinas e gastronomia vão movimentar o 14º “Festival do Peixe” e a 3ª “Feira Cristã”, a partir das 19h30 desta quarta- -feira (5), com o musical “O Amor que Une”, apresentado pelos corais das escolas adventistas e pelo cantor Pedro Valença, na Feira Central de Campo Grande. Em alusão à semana da Páscoa, em que os cristãos consomem mais pratos à base de peixe, acontece o tradicional festival com oficinas de gastronomia e a feira cristã, que apresenta um dos grupos mais conhecidos do gospel brasileiro, o Kemuel, na quinta-feira, às 20h30. Tradição há mais de dez anos, um dos objetivos do festival, que acontece até domingo (9), é agregar valor ao turismo local, levando preços acessíveis aos visitantes que desejam consumir um prato à base de peixe. “A Feira Central não tem rio para fazer a Festa do Peixe, como é realizada em Dourados, mas nós temos 28 restaurantes que ofertam pratos prontos à base de peixes, com descontos de até 20%”, explica a presidente da Feira Central, Alvira Appel de Melo. Além de trazer o grupo Kemuel, conhecido por grandes sucessos, como a canção “Oh quão Lindo Esse Nome É”, a “Feira Cristã” busca valorizar os artistas locais do mesmo estilo. “Tem tantos artistas que se preparam, são talentosos e não têm palco para se apresentar, então vamos valorizar os nossos cantores nessa feira cristã”, acredita. A presença do Kemuel é uma oportunidade de troca de experiências com a música gospel regional. “Sempre trazemos apenas uma atração nacional, para fazer uma troca de experiências, inclusive são sugestões que recebemos dos próprios artistas locais, pensando em quem eles gostam e se inspiram”. A proposta desse ano é unir música, gastronomia e família. “Peixe é um produto nosso, da economia de Mato Grosso do Sul e, nesta data, os cristãos consomem ainda mais [pratos com peixe]. A ideia é que eles aproveitem a gastronomia e também entrem em meditação com as atrações religiosas”, justifica Alvira.

Abertura oficial

A abertura oficial é na quinta, mas um esquenta ocorre nesta quarta-feira (5), às 19h30, e deve movimentar o público, com a presença do cantor Pedro Valença, conhecido nacionalmente por suas composições autorais, que se apresenta com o musical “O Amor que Une”, das escolas adventistas de Campo Grande. “Eles acharam muito interessante a iniciativa da feira cristã, com o festival, e decidiram levar o músico para a feira central”, conta a presidente. Outra atração que a presidente destacou é o “Cozinha Show”, com oficinas de gastronomia ministradas pelo Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), que envolvem a preparação dos peixes. Visando a produção integrada de peixes e vegetais, os visitantes também terão a oportunidade de aprender como criar peixes em cativeiro com a aquaponia. “Teremos uma exposição de um produtor inovador que agrega o hortifrúti junto à criação do peixe”, explica Alvira. No sábado (8), às 20h, a PIB (Primeira Igreja Batista de Campo Grande) apresenta o musical “O Rei que Era, que É, e Há de Ser”, com coral, orquestra e encenação teatral, narrando o sacrifício de Jesus Cristo. “Há 30 anos, a igreja faz essa atração no templo, com elenco de mais de 100 artistas, crianças, jovens e idosos. E agora, se apresentam em praça pública, na feira central”, comenta a presidente. O evento terá exposição de diversos produtos, estandes de mulheres, projetos sociais, instituições filantrópicas e feira de saúde. “A feira terá uma oportunidade de contato do público com pessoas que fazem a diferença na sociedade, aberta a diversas experiências”, garante. Direto dos Estados Unidos, no domingo (9), terá uma roda de conversa e exibição de moto habilidade com o professor Zanoni Botelho, certificado pelo Departamento de Polícia do Texas. “É uma atração inédita, com esse competidor internacional que fará demonstrações ao vivo de como a motocicleta pode ser usada de forma consciente”, explica Alvira A feira não estima um número de pessoas durante o festival, mas a presidente afirma que a proposta é despertar diversas experiências no público, durante os três dias. “Nossa expectativa é recebê-los e levar coisas diferentes. Preparamos tudo pensando em uma experiência diversa, que o visitante pode ter durante os três dias de evento”, adianta.

Programação do Festival do Peixe e Feira Cristã

5 de abril (quarta-feira)

19h30 – Musical “O Amor que Une”, com corais das escolas adventistas e cantor Pedro Valença

6 de abril (quinta-feira)

19h – Entrada do motoclube AMM

19h – Show com banda Ministério Três em Um

19h15 – Gastronomia – Cozinha Show

19h30 – Concerto em sanfona com Romualdo Costa

19h45 – Abertura oficial do 14º Festival do Peixe e da 3ª Feira Cristã

20h – Cerimônia do Santuário bíblico

20h30 – Show com grupo Kemuel

7 de abril (sexta-feira)

11h – Almoço – Sarau com Patrecio Rocha

19h – Entrada do motoclube AMM

19h – Show com Jhon Keener

19h15 – Gastronomia – Cozinha Show

19h30 – Show com banda Noiva

20h – Cerimônia do Santuário Bíblico

20h – In Concert: Suelen Silva, Jariston Lima e Lucas Rosa

20h30 – Orquestra Nova Aliança

8 de abril (sábado)

11h – Almoço na Feira Central

19h – Escola de Música Carpe Diem

19h – Entrada do motoclube AMM

19h05 – Show com Fabiana Hilgert

19h15 – Show com banda Selah

19h30 – Gastronomia – Cozinha Show

19h50 – Cerimônia do Santuário bíblico

20h – Musical “O Rei que Era, que É, e que Há de Ser” – 1ª Igreja Batista de Campo Grande

9 de abril (domingo)

11h – Almoço com show regional

17h – Roda de conversa e exibição de moto habilidade, com o instrutor e competidor internacional Zanoni Botelho

19h – Motoclube AMM e coletamento

20h – Cerimônia do Santuário Bíblico

20h05 – Show Poético com Jessé Cruz e Daniel Vargas

20h30 – Show com Patrecio Rocha

21h – Concerto de corais das igrejas Batistas

Serviço

O “Festival do Peixe” e a “Feira Cristã” começam às 19h, de quinta-feira (6), com entrada gratuita e aberto ao público. Os portões da feira abrem às 16h, já as exposições e as apresentações começam às 18h, indo até às 22h. No entanto, o funcionamento da Feira Central vai até às 23h às quartas, quintas e domingos, e até meia-noite às sextas e sábados. Mais informações estão disponíveis no Instagram: @feiracentralcg.

Por Livia Bezerra – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.