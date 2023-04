Acidente de trem na Holanda deixa um morto e 19 feridos graves

Um trem descarrilhou na madrugada desta terça-feira (4) na Holanda, após a colisão do comboio com materiais de construção que estavam nos trilhos de Voorschoten, um vilarejo perto de Haia. Segundo autoridades locais, uma pessoa morreu e 30 ficaram feridas, sendo 19 delas em estado grave.

Equipes de resgate foram vistas transportando os feridos antes do amanhecer no local do acidente. O acidente aconteceu por volta das 3h25 no horário local, disseram os serviços de emergência. Um porta-voz do corpo de bombeiros afirmou que os feridos em estado grave foram levados ao hospital. Outros estavam sendo tratados no local.

O vagão da frente do trem noturno da cidade de Leiden para Haia descarrilou e caiu em um campo após o acidente, disse a agência de notícias ANP. O segundo vagão tombou e um incêndio começou na carruagem traseira, mas foi apagado posteriormente, disse.

Os primeiros relatos do acidente diziam que o trem de passageiros havia colidido com um trem de carga. O porta-voz da Dutch Railways (NS), Erik Kroeze, disse que um trem de carga se envolveu no acidente, mas não deu detalhes.

A Dutch Railways disse no Twitter que os trens entre Leiden e partes de Haia foram cancelados devido ao acidente.

Com informações da Folhapress.

