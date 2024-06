Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Pré-convenção

No mês de junho, tem início a contagem regressiva para as convenções que definirão os candidatos majoritários e proporcionais que concorrerão na eleição de outubro em todo o país. Nos próximos 30 dias, devem ser intensificadas as negociações entre os partidos para a composição das chapas, com a confirmação dos cabeças de chapa e seus respectivos vices. É um dos períodos de maior tensão entre os políticos, com acertos e desistências que levam em conta, desde má colocação nas pesquisas até a falta de estrutura para a campanha.

Na eleição deste ano existe um fator a mais a ser levado em consideração que são as eleições de 2026, uma vez que deve sinalizar quais os partidos ou grupos políticos que devem sair fortalecidos e os que sairão enfraquecidos com vistas à disputa para os governos dos estados e também para a corrida presidencial. Em jogo pode estar a manutenção da polarização entre o atual presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode ser rompida com o surgimento de um nome forte no cenário do centro.

PT

A direção do PT e mais especificamente a coordenação da campanha da deputada federal e pré-candidata a prefeita, Camila Jara está de olho nesse atrito entre o presidente da Câmara, Carlão Borges e o suplente de vereador Gian Sandin. A situação pode levar ao afastamento do PSB da campanha de Beto Pereira, que foi um dos defensores da posse de Gian e contrários a que Dr. Livio Leite, apoiado por Carlão, ficasse com a vaga.

Intervenções

o PDT, a situação delicada é do deputado estadual Lucas de Lima, que já declarou apoio a Beto Pereira, do PSDB, mas o partido, com a filiação de Marquinhos Trad caminha para apoiar Rose Modesto (União Brasil). Para complicar, a direção nacional do partido negocia apoio a candidaturas do PT em diversos estados e isso pode incluir MS.

MDB

No MDB a situação é mais complicada, uma vez que apesar de terem dado autorização para que o ex-governador André Puccinelli articule a sua candidatura, alguns deputados já estão na campanha de Beto Pereira. Até a ministrado planejamento, Simone Tebet, pensando em seus projetos futuros é contra a candidatura própria.

Mandato

A cúpula do União Brasil, por ocasião do lançamento da pré-candidatura de Rose Modesto à Prefeitura de Campo Grande acabou determinando uma aproximação com a senadora Tereza Cristina (PP) que futuramente pode originar uma composição onde ela será a vice de Ronaldo Caiado, que já é pré-candidato a presidente em 2026.

Confusão

Dificilmente o PL seguirá unido na disputa eleitoral deste ano, pois os seus principais membros já tomaram decisão sobre que caminho seguir e, seja qual for a orientação de Jair Bolsonaro, o número de descontentes vai ser bem grande e, com isso, já se prevê uma debandada para o pleito de 2026.

Dúvidas

Ainda é dúvida a candidatura do vice-governador Barbosinha a prefeito de Dourados, mas as recentes pesquisas têm encorajado o seu projeto, mas não suficiente, pois à medida que ele cresce, o ex-deputado Marçal Filho não cai. Pelo menos é o que as pesquisas têm demonstrado.

Meninos eu vi

O ex-deputado estadual Valdomiro Gonçalves fazia um pronunciamento quando foi abordado por um colega sobre o posicionamento dele, favorável ao governador Wilson Martins. Como Valdomiro tinha sido um dos mais fiéis apoiadores do governador Pedrossian, adversários históricos de Martins, o posicionamento de Valdomiro causou estranheza. Ao responder à parte, Valdomiro disse.

– Não tem nada de estranho, eu fui governo na administração passada e continuo sendo governo na atual gestão.

Frase

“Continuo pré-candidato e até o dia 15 de junho vou tomar uma decisão”

André Puccinelli, pré-candidato a prefeito de Campo Grande.

