Relatar sobre a vida de quem amamos e com quem convivemos não é difícil. O difícil é ordenar tantos assuntos e dados de forma coerente sem que informações importantes deixem de ser mencionadas. Assim, resolvi fazer esta narrativa sobre Cezar Mafus Maksoud, considerando uma expressão árabe muito utilizada por ele: “Maktub”! Está escrito!

São cinquenta anos de convivência com troca de experiências, aprendizados e muito amor. O tempo passou tão rápido, que parece se iniciar agora, com o relatar de como nós o recordamos, nas mais variadas formas de relacionamento, enquanto namorada, esposa, mãe, amiga, parceira e conselheira para todas as horas. Sou uma mulher de muita sorte, pois tive a graça de atraí-lo para minha vida, uma pessoa tão especial que fez de uma jovem de 19 anos, uma mulher forte, de fé, determinada e segura.

Aprendi muito e também ensinei o suficiente sobre a importância da humildade, da paciência e renúncias. Sempre mantivemos a nossa fé, o nosso propósito, a nossa perseverança e sabedoria, para chegarmos até aqui, juntos e cheios de ternura e amor. “Nosso amor desde o princípio foi construído, estruturado e solidificado nas virtudes do respeito e do carinho. E, assim, nosso amor permaneceu firme, maduro nesses 50 anos, com a mesma intensidade, desde o primeiro dia em que nos encontramos”.

Filho de imigrantes libaneses, José Maksoud e Júlia Maksoud, ele carrega na própria biografia a herança de uma geração que chegou ao Brasil movida pela coragem, pelo trabalho e pela esperança.

Cezar Mafus Maksoud nasceu em 20 de abril de 1937, na cidade de Campo Grande, onde reside com sua família.

* Sua infância transcorreu na Rua Paraná, hoje Rua Eduardo Santos Pereira, esquina com Rua Treze de Maio, em Campo Grande-MS. Foi muito paparicado pelos pais e irmãos mais velhos.

* Cursou o Ensino Primário e Secundário no Colégio Dom Bosco, no período de 1944 a 1954.

* Em 1954, continuou seus estudos em colégios salesianos como interno. Estudou no Instituto Eucarístico de Jesus, em Pindamonhangaba, e no Colégio São Joaquim, em Lorena,SP.

* Ingressou na vida acadêmica muito jovem bacharelando nos seguintes Cursos: Filosofia Pura e Letras Clássicas, pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Lorena/SP, no período de 1955 a 1957; Pedagogia em Lins/SP e Tupã/SP, no período de 1958 a 1960 e Direito pela Faculdade de Direito de Bauru/SP, no período de 1962 a 1967. Retornou a Campo Grande em 1966, com notável experiência no magistério.

Professor efetivo do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, lecionou na Escola Estadual Patronato São Francisco, no período de 1957 a 1960; no Colégio Estadual, hoje Escola Estadual Maria Constância de Barros Machado, no período 1961 a 1969; no Colégio Osvaldo Cruz, no período de 1965 a 1966 e na Faculdade Unidas Católicas de Mato grosso – FUCMAT, em 1983.

Em 1967, empolgado pela educação e ensino, fundou o primeiro Ginásio Vocacional do Estado, “Colégio Moderno Campo-grandense”, prestando um relevante e expressivo trabalho à educação deste Estado.

Na educação, sempre primou pelos princípios da ética, da moral e dos bons costumes, com destaque à disciplina e à importância dos limites, visando o desenvolvimento pleno do cidadão como pessoa humana. Na direção escolar, em conjunto com a comunidade escolar, realizou muitos eventos cívicos e culturais, visando o desenvolvimento de uma educação sociocultural.

Foi homenageado “Professor de Destaque no ano de 1968”, pelo seu brilhante papel de educador e pela sua capacidade inovadora nesse período. Atuou como Professor e Diretor Administrativo no Colégio Moderno durante 14 anos, prestando um relevante e inesquecível trabalho à educação deste Estado.

Na área educacional, também participou e se destacou como Conselheiro do Conselho Estadual de Educação em 1979; Coordenador do Grupo de Estudos do Curso da Associação dos Diplomados pela Escola Superior de Guerra – ADESG, em 1982; Professor da Faculdade Unidas Católicas de Mato Grosso – FUCMAT, em 1983; Professor e Diretor Geral da AESP (Academia Estadual de Segurança Pública) no período de 1982 a 1986, ministrando a Disciplina de Ética e Redação Oficial.

Sua vida profissional como professor é reconhecida até os dias de hoje. Seus ex-alunos, quando o encontram, demonstram muito carinho, respeito e gratidão por tudo que aprenderam, considerando-o um ícone como educador.

Na gestão do laborioso Prefeito Antônio Mendes Canale, período de 1970 a 1973, Cezar integrou a equipe, como primeiro Secretário e Fundador da Secretaria de Promoção Social da Prefeitura Municipal de Campo Grande -MT. Realizou brilhante trabalho frente a essa secretaria, promovendo ações socioeducativas com os mais necessitados. O tema principal era “Não dê o peixe: ensine a pescar”, cujo princípio da orientação era enveredar pelo caminho da custosa, mas verdadeira promoção do ser humano, e não o deixar estagnado na indigência econômica, moral e social. Este programa social foi publicado na Revista “O Cruzeiro”, em agosto de 1972 – Rio de Janeiro/RJ, tendo grande repercussão nacional e internacional da época. O jornal destacava em Manchete: “Mendigos Exportados” – “Eles continuam chegando a Campo Grande, Mato Grosso, homens, mulheres, meninos, até papagaios da família, seguiam à procura da Secretaria de Promoção Social de Campo Grande, onde passavam por exames médicos para triagem e avaliação das condições físicas e mentais.

Depois eram enviados para o “Albergue Noturno”, onde ficavam morando até encontrar um lugar para trabalhar”. Sua meta era a Promoção do Homem Todo e Todo Homem. Executou vários programas, como o “PIPMO” Programa Intensivo de Preparação da Mao de Obra, Mutirão de Sábados e Domingos, a ACRES – Associação Campo-Grandense de Recuperação Social, o Programa Especifico de Assistência aos Menores Carentes, a implantação de Núcleos Comunitários nos Bairros e a Coordenação das Entidades Assistenciais. Mais do que assistência, que acomoda o ser humano na indigência, o primordial “motivar a promoção humana que o impele a sair da letargia”.

Delegado do Clube Libanês, no IV Congresso Internacional da União Cultural Mundial de Beirute, Líbano, em 1973; Coordenador do Projeto Rondon no Sul do Estado de Mato Grosso, no período de 1973 a 1975; Procurador Jurídico da Associação Campo-grandense de Professores em Campo Grande, no período de 1975 a 1978; Procurador Jurídico do INSS, no período de 1975 a 1977; Coordenador da Comissão encarregada do Planejamento e Criação da Fundação de Trabalho e Promoção Social, para a implantação no Novo Estado de Mato Grosso do Sul; Secretário da OAB, em 1983 Relações Públicas, em 1987; Assessor Jurídico da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, período de 1977 a 1982.

Foi Sócio fundador do Rotary Club de Campo Grande – Universidade em 1979, Presidente do Rotary Club de Campo Grande – Universidade, período de 1982 e 1995 e Governador Assistente do Distrito Rotário 4470, desenvolvendo inúmeras atividades sociais. Ele continua como membro do Rotary Club Campo Grande-Pantanal.

Em 1977, o Presidente General Ernesto Geisel (1974-1977) sancionou a Lei Complementar n. 31, de 11 de outubro de 1977, que dividiu o Estado de MT, criando o Estado de Mato Grosso do Sul. Cezar foi convidado para fazer parte do grupo de transição para o novo governo de Mato Grosso do Sul. Foi nomeado pelo Governador Harry Amorim Costa, como Assessor Jurídico da Secretaria de Segurança Pública no período de 1979 a 1982. Surge, assim, um novo desafio: Cezar foi escolhido à missão de estudar, organizar, estruturar e implantar a “AESP- Academia Estadual de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul”, destinada a formar policiais do recém-criado Estado de Mato Grosso do Sul. Em 17 março de 1983, (D.Of. De 24/03/83), Cezar Mafus Maksoud foi nomeado, pelo então Governador Wilson Barbosa Martins, para “exercer a função de 1º Diretor Geral da AESP/MS”.

À AESP/MS Cezar idealizou tornar uma Escola de Formação, cujos princípios de “competência e dignidade” tinha como objetivo enriquecer a inteligência, moldar o caráter e fortalecer a formação profissional, em respeito a dignidade humana e em defesa da ordem, segurança e da tranquilidade pública. A AESP tornou-se referência como um lugar de ordem, de respeito, de estudo e de preocupação com o bem-estar da comunidade. E como um laboratório para gerar ideias devido à fiel e ágil observância e acatamento às leis do país para combater a marginalidade.

Os inúmeros ex-alunos do Professor Cezar testemunham frequentemente sua gratidão pela marca indelével que imprimiu em suas vidas, mesmo após muitos anos. Transcrevo aqui uma das tantas mensagens que, com muita frequência lhe são enviadas. Assim escreveu, o Policial Civil, Dr. Edi Ederaldo: “Bom dia Dr Cezar, 40 anos atras, nesta data, estávamos chegando na Academia de Polícia de Mato Grosso do Sul, a AESP/MS. Dia abençoado, pois ali, iniciava a concretização de um sonho, de construir carreira, família, enfim começar uma vida nova em um Estado recém criado. O tempo passou, mas graças a Deus, mesmo com as dificuldades da carreira, da vida, tudo deu certo, trabalho, família, filhos, amizades, sonhos realizados. Passaram 40 anos, ainda estou aqui na ativa no Tribunal de Justiça. E o Senhor faz parte desses 40 anos. Diretor convicto de suas obrigações em apresentar os primeiros passos da carreira a jovens alunos, a maioria oriundos de outros estados da federação. Homem honrado em suas ações e com trabalho e dedicação árduos, formou a primeira turma de delegados de Polícia de MS. Muito obrigado, Dr. Cezar, permita-me compartilhar essa vitória de vida com o senhor, que Deus continue abençoando sua vida e de sua família, gratidão sempre. Grande abraço”.

Enfim, Cezar é exemplar como esposo, pai, sogro, educador e amigo. Ele faz com que todos ao seu redor sejam pessoas honestas, fortes, alegres, confiantes e cumpridores de seus deveres cristãos, profissionais e sociais.

O que ele mais valoriza são os momentos, os encontros, as diversões, as festas, as viagens, os passeios, as visitas a um amigo ou parente, a partilha de nossas experiências diárias, fazendo do hoje uma condição suprema à felicidade e à paz.

Assim, não desperdiçamos tempo e nem momentos para beijar, abraçar, agradecer, apreciar, festejar, ensinar, ouvir, orar, avaliar, corrigir e desculpar.

Nossa vida familiar é dinâmica com propósito e cheia de amor e respeito.

Cezar Mafus Maksoud é uma pessoa inteligente, competente, simples, humilde e honesto. Um homem, que tem força e garra de leão. Acorda todos os dias para desbravar as suas múltiplas atividades, com calma e muita prudência.

Ao longo desses 50 anos de convivência, faço a seguinte análise do perfil e caráter de Cezar Mafus Maksoud:

* Quando é ofendido, reprimir a ira e ignora a ofensa.

* Quando precisa de alguma coisa, luta com muita perseverança.

* Seu propósito: ajudar sempre o próximo.

* O que ele mais aprecia nas pessoas: o caráter, a competência e a dignidade.

Com 89 anos, continua desenvolvendo múltiplas atividades. Fervoroso participante de diversos grupos sociais: Ferrovia MS, Rotary Club de Campo Grande Pantanal, Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB. Um homem muito forte, cheio de fé e com elevados ideais, o que o faz ter saúde e autonomia para viver intensamente. Faz de tudo para que todos se dignifiquem com sua presença, amando a justiça, a verdade, a integridade e os valores morais e éticos como bom cristão e honesto cidadão. Maktub!

Inês Pereira Esteves – Esposa de Cezar Mafus Maksoud