Confira o resumo das principais novelas para esta segunda-feira

Novelas

O Cravo e a Rosa

Bianca se recusa a beijar Heitor. Catarina faz o queijo. Marcela manda Heitor descobrir o que se passa na fazenda de Petruchio. Mimosa continua no mundo da lua. Cornélio conversa com Batista sobre Heitor. Buscapé adverte Catarina em relação à Lindinha. Inácio promete dar a Cornélio uma chave mestra. Lourdes e Bárbara flagram Hildegard com Fábio, que finge estar hipnotizado. Batista exige que Heitor trabalhe. Edmundo não tem dinheiro para comer. Petruchio avisa que ninguém quer o seu queijo. Lindinha ouve Calixto dizer que Petruchio ficou com a herança de Catarina.

A Favorita

Dodi pede para seus capangas voltarem ao armazém e darem um fim no carro de Maíra. Tuca é avisada sobre o acidente de Maíra e liga para Zé Bob. Zé Bob corre para o hospital. Donatela se emociona com o depoimento de Lara e pede permissão ao juiz para abraçar a filha. Flora se alegra ao saber do acidente de Maíra. Lara diz a Flora que lamenta todo sofrimento que ela passou, mas que seu coração acredita na inocência de Donatela. Halley e Cassiano protegem Lara do assédio da imprensa. Geralda presenteia Orlandinho e Céu com um enxoval e sugere marcar o casamento.

Além da Ilusão

Úrsula e Joaquim se apressam em esconder o corpo de Abel. Fátima conforta Olívia, que sofre por não poder engravidar. Matias tem uma alucinação durante seu tratamento. Manuela e Augusta insistem para que Violeta perdoe Heloísa. Joaquim sofre por ter sido cúmplice de Úrsula na morte de Abel, e não percebe que perdeu uma abotoadura de sua camisa. Santa treina Constantino como crupiê do cassino. Cipriano afirma à Emília que não reatará o casamento com ela. Um caçador encontra o corpo de Abel. Bento confessa a Abílio que jamais deixará de amar Letícia.

Cara e Coragem

Moa passa mal ao ver que Yeva está morta, e Pat o ampara. A delegada Marcela e o investigador Paulo vão ao local do tiroteio. Pat e Moa afirmam, em seus depoimentos, que o grupo que quer a fórmula de Clarice está envolvido com a morte da mulher. Hugo incentiva Andréa a reatar com Moa. Leonardo leva Dagmar para a sua festa de noivado com Regina. Pat conta para Alfredo o que aconteceu com Yeva. Danilo acusa Moa de ter invadido seu apartamento, e Rebeca se surpreende. Pat decide ficar na casa de Adélia com a família.

Pantanal

José Lucas fala para Juma que só sai da tapera se ela quiser. Guta e Marcelo sentem que estão sendo castigados por não poderem viver seu amor. Guta não gosta de ver Zuleica e os filhos tomarem conta da fazenda. Juma se incomoda quando José Lucas diz que a ama. Guta demonstra hostilidade no trato com Zuleica. Irma conta à mãe que está grávida. Maria Bruaca se nega a parar com a chalana ao avistar Tenório e Zuleica na beira do rio. Jove incentiva José Leôncio a derrubar a tapera de Juma. Zuleica disfarça seu terror diante de Roberto.

Carinha de Anjo

Adolfo telefona para Haydee após ver a situação de Flávio na rua. Enquanto isso, Estefânia e Vitor reúnem a família para anunciar que Gustavo e Cecília são padrinhos de Olívia. Franciely e Silvestre são padrinhos de Alice. Enquanto Rogério e Cassandra são padrinhos de Vicente. Haydee se emociona e tenta falar com o filho na rua, que não a reconhece. Flávio, que não sabe quem ele mesmo é, chora. Haydee também. Em seguida, Haydee e Adolfo vão até a delegacia pedir para que Peixoto permita que o filho possa ser internado em uma clínica especializada.

