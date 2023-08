Prefeitura apresenta Rota Bioceânica para estreitar parceria com Japão

O vice-governador da Província de Okinawa, Yoshimi Teruy, reconheceu Campo Grande como uma cidade próspera

A delegação japonesa da Província de Okinawa foi apresentada aos projetos de desenvolvimento de Campo Grande, como a Rila (Rota de Integração Latino-Americana), Bioceânica e o Parque Tecnólogico. A apresentação ocorreu durante uma reunião, na quarta-feira (9), no gabinete da prefeita da Capital, Adriane Lopes.

A comitiva foi liderada pelo vice-governador Yoshimi Teruy, que reconheceu que a cidade é prospera e afirmou que a província, há pouco tempo, passou a ter conhecimento sobre a Rota Bioceânica.

“Hoje pude conhecer o ponto de vista da Prefeitura e fiquei muito feliz em ter acesso a informações sobre o Parque Tecnológico, que está estruturado, além do Terminal de Cargas. Minha primeira impressão em Campo Grande é que é uma cidade muito arborizada e próspera. Para falar de forma bem sincera, até recentemente não tínhamos muitas informações sobre a Rota Bioceânica e, em fevereiro deste ano, veio um representante de Okinawa e ele nos trouxe uma série de informações sobre a rota, e nós ficamos muito felizes com essa nova possibilidade”,declarou o vice-governador Yoshimi.

Por sua vez, Adriane Lopes vê na visita da delegação uma possibilidade de novos acordos comerciais. “Este é um período muito oportuno para a nossa cidade, tendo em vista as novas possibilidades que surgem com as Rotas de Integração Latino-Americana, em especial a Rota Bioceânica. Tenho dito, este é o momento de internacionalizar a nossa cidade, fortalecer os empresários locais, além de atrair novos investidores. É sempre muito importante recepcionar delegações em nossa cidade, para que possamos apresentar os diferenciais da nossa Capital”, disse a prefeita.

Parque Tecnológico

O projeto inovador vai resultar em uma grande transformação digital na capital e será inaugurado durante as comemorações do aniversário de Campo Grande. Trata-se do Parktec CG – Parque Tecnológico de Campo Grande.

O parque terá sala de reuniões, estúdio para podcast, ambientes compartilhados e laboratórios. Os setores tecnológicos prioritários propostos para o início do projeto serão: Agronegócio, Biotecnologia, Logística e Economia Criativa.

Rila

A Rota Bioceânica é um projeto econômico, produtivo e logístico, que estimulará a integração aduaneira e o comércio regional. Sua efetivação conectará o Centro- -Oeste brasileiro aos portos do norte chileno, por meio de corredores rodoviários, transformando Campo Grande em importante hub de distribuição para o Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.

O acesso reduzirá a distância, o tempo e o custo com o acesso, via Pacífico, aos principais consumidores de commodities do mundo e também aos grandes polos de tecnologia da Ásia e da América do Norte.

“Essa colaboração internacional irá diversificar e agregar valor às cadeias produtivas do Mato Grosso do Sul e proporcionar novas oportunidades de negócio”, garantiu a prefeita.

Rota Bioceânica

A rota tem extensão de 2.396 quilômetros (a partir de Campo Grande) e liga os dois maiores oceanos do planeta, o Atlântico e o Pacífico, pelos portos de Antofagasta e Iquique, no Chile, passando por Paraguai e Argentina.

O Corredor Bioceânico, que inclui uma ponte internacional, estradas e alfândegas, pode encurtar em duas semanas a distância nas exportações brasileiras para a Ásia. Só para citar o impacto na movimentação de produtos, para Mato Grosso do Sul, que produz quatro vezes mais grãos que todo o Paraguai, o corredor significará uma redução de 25% a 30% em seus custos na hora de escoar a produção.

Por Suzi Jarde

