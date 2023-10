Serc/UCDB perde para o Taboão Magnus e se despede da Copa Brasil de Futsal

A Serc/UCDB perdeu na noite de ontem (12) por 4 a 2 para o Taboão Magnus (SP) e se despediu da Copa Brasil de Futsal Feminino. A partida foi no Ginásio José de Souza, em Taboão da Serra (SP). A equipe sul-mato-grossense volta para casa, enquanto o time paulista espera a Female Chapecó ou Copag para a final da competição.

No confronto 1, jogo ida, em Campo Grande, a partida ficou empatada em 3 a 3. A equipe de MS, foi para a cidade de Taboão da Serra em busca da vitória, mas acabou perdendo e se despedindo da competição.

