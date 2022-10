Colisão entre carro e carreta deixa uma pessoa morta no interior de MS

Antonio Marcos de Souza, de 47 anos, morreu ontem (24), após colidir o veículo em que conduzia contra uma carreta, próximo à Usina Adecoagro, na zona rural de Naviraí, a 364 quilômetros de Campo Grande. A vítima ainda foi encaminhada com vida ao hospital, mas não resistiu e acabou falecendo na unidade de saúde.

Conforme apurou o site Ivinoticias, um veículo de modelo Ford/ Belina colidiu de frente contra uma carreta que vinha em sentido contrário na rodovia.

A vítima foi socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos, falecendo no hospital do município de Naviraí. Informações de familiares, a vítima era morador de Teodoro Sampaio (SP), município localizado no Pontal do Paranapanema, próximo à divisa com Mato Grosso do Sul.

